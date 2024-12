A- A+

Famosos Modelo estrela do TikTok é morta a tiros ao sair de academia em carro de luxo no México Investigadores apuram se Fedra Oded Gaxiola Orozco foi vítima de feminicídio

Uma modelo famosa no TikTok foi morta a tiros no momento em que deixava a academia de ginástica em Tijuana, no México. Fedra Oded Gaxiola Orozco, de 24 anos, foi baleada em plena luz do dia, em sua Mercedes, do lado de fora da Hardcore Fitness Gym, no bairro de López Lucio.



De acordo com a imprensa local, a polícia apura se ela foi alvo de um ataque direcionado. Uma das hipóteses é que ela tenha sido vítima de feminicídio.







O atirador teria se aproximado do veículo da modelo e disparado várias vezes através da janela, nesta quinta-feira. Ele teria fugido num veículo Chevrolet HHR cinza.

Em agosto, Fedra denunciou publicamente nas redes sociais ter sido vítima de violência por parte do ex-diretor da Polícia Municipal de Tijuana Héctor Villegas, com quem mantinha um relacionamento. Ela contou ter sido agredida fisicamente por Villegas. Dias antes de ser executada, Fedra afirmou nos stories do Instagram ter visto um homem armado se aproximar dela, supostamente o guarda-costas de seu ex-companheiro.

A modelo já havia sobrevivido a outro ataque a tiros, em 2011, quando seu namorado da época foi morto a tiros dentro de uma BMW, no bairro Hipódromo. O filho dela também estava no carro.

Promotor da unidade de homicídios, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez confirmou que as investigações apontam para um suspeito, que teria agido sozinho. O nome dele não foi divulgado. Testemunhas, porém, contaram que o crime teria contado com mais de um homem.

