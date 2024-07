'Momentos de pânicos', irmão de Rodrigo Faro relata como foi feito refém em assalto em casa

A- A+

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador de TV Rodrigo Faro, foi feito refém durante um assalto ao seu apartamento nos Jardins, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (20).

O empresário disse que chegou a ter os pulsos e as pernas amarrados, enquanto dois assaltantes buscavam por joias, relógios e dinheiro. Em relato no Instagram, empresário tranquiliza fãs e amigos e diz que está bem.

Um dos ladrões rendeu uma funcionária de Danilo, enquanto o outro entrou e foi direto para o quarto do empresário.

"Eu estava me preparando para sair. Estava falando no celular... Quando olhei, tinha um indivíduo com uma arma na minha cabeça, dentro do meu quarto", afirmou o empresário, em entrevista ao SBT, que continuou: "Na hora que vi o revólver, entendi o que estava acontecendo".

O empresário relatou que conseguiu manter a calma e temeu que a chegada de alguma pessoa pudesse fazer os assaltantes ter uma reação mais violenta.

"Eles pediam joias, relógio, dinheiro, queriam saber onde era o cofre do apartamento. Nem tenho cofre. Indiquei onde estavam os relógios, as joias, queria me desvincilhar logo daquela situação.

Os ladrões ficaram cerca de 20 minutos no apartamento. Danilo disse que sua funcionária conseguiu se soltar e pegar um tesouro para que eles se soltassem e chamassem a polícia.

