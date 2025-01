Morre a atriz Joan Plowright, de 'Dennis - O Pimentinha' e '101 dálmatas', aos 95 anos

A- A+

Morreu aos 95 anos a atriz britânica Joan Plowright.

A informação foi confirmada à BBC pela família, que disse estar "muito orgulhosa de tudo o que Joan fez e de quem ela era como um ser humano amoroso e profundamente inclusivo". A causa da morte não foi revelada.

Lendária atriz de teatro na Inglaterra, Plowright também se destacou no cinema. Ela chegou a ser indicada ao Oscar por seu trabalho em "Um sonho de primavera" (1991).

No Brasil, ela é lembrada por suas atuações em títulos como "O último grande herói" (1993), "Dennis - O Pimentinha" (1993) e "101 Dálmatas" (1996).

Joan Plowright passou os últimos anos de sua vida em sua propriedade em Sussex, na Inglaterra, "com visitas constantes de amigos e família, anos repletos de risos e boas memórias", segundo comunicou a família.

Formada pela Old Vic Theatre School, Plowright construiu sólida carreira nos palcos, trabalhando com diretores como Orson Welles, John Osborne e Shelagh Delaney.

Com este último, por sua atuação na montagem de "A taste of honey", ela venceu um Tony.

Em 1991, depois de seu papel em "Um sonho de primavera", de Mike Newell, ela deslanchou sua carreira em Hollywood.

Também esteve no elenco dos longas "A letra escarlate" (1995), "Jane Eyre" (1996), "Chá com Mussolini" (1999), "Dinossauro" (2000), A casa caiu" (2003) e "As crônicas de Spiderwick" (2008).

