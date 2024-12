Morre "Burt", astro animal de "Crocodilo Dundee", filme de sucesso dos anos 1980

A- A+

Para tristeza dos fãs do clássico ‘Crocodilo Dundee’, de 1986, oi divulgada a notícia de que um dos protagonistas do longa, o crocodilo "Burt" morreu recentemente, com idade estimada em “mais de 90 anos”.



Os responsáveis pelo Crocosaurus Cove anunciaram a morte do animal em um post no Facebook de um criadouro de crocodilos na cidade australiana de Darwin, onde Burt morava desde 2008.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Burt, astro do clássico australiano ‘Crocodilo Dundee’”, postaram os responsáveis pelo criadouro, junto com uma foto do crocodilo. “O Burt morreu em paz no fim de semana, com idade estimada em mais de 90 anos, marcando o fim de uma era incrível”.

“Capturado nos anos 1980, no Rio Reynold, Burt se tornou um dos crocodilos mais famosos do mundo, aparecendo em ‘Crocodilo Dundee’ e ajudando a formatar a imagem da Austrália como um espaço de beleza natural e vida selvagem impressionante”, encerra o texto sobre a morte do animal.

