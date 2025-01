Morre Emilio Echevarría, ator de ''Babel'', ''Birdman'' e ''007'', aos 80 anos

A- A+

Emilio Echevarría, ator mexicano famoso pelo trabalho com o vencedor do Oscar Alejandro Iñárritu, morreu no sábado (4). O anúncio foi feito nesta terça-feira (7) pela Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas. A causa da morte não foi divulgada. Ele tinha 80 anos.

Indicado três vezes ao Prêmio Ariel, o Oscar mexicano, Echevarría estava no elenco de dois filmes mexicanos que alcançaram grande sucesso no Brasil: "Amores Brutos" (2000), de Alejandro Iñárritu, vencedor de dois Óscares de Melhor Direção por "Birdman" (2015) e "O regresso" (2016); e "E sua mãe também" (2001), de Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de Melhor Direção por "Gravidade" (2014) e "Roma" (2019).



Echevarría também está no elenco de "Babel" (2006), longa de Iñárritu, com Brad Pitt e Cate Blanchett, indicado ao Oscar de Melhor Filme.

O ator também viveu o agente britânico Raoul, baseado em Cuba, em "007 - Um novo dia para Morrer", estrelado por Pierce Brosnan, Halle Berry e Madonna; e o ex-presidente mexicano Antonio López de Santa Anna em "The Alamo" (2004), de John Lee Hancock.

Em "Amores Brutos", estreia de Iñárritu como diretor de longas, Echevarría interpretou El Chivo, que inicialmente aparece no filme como um homem em situação de rua para depois se revelar um ex-guerrilheiro tornado assassino de aluguel.

Nascido na Cidade do México, em 3 de julho de 1944, Echevarría se formou contador na Universidade Nacional Autônoma do México e trabalhou na rede Televisa antes de iniciar a carreira de ator no teatro, já com mais de 30 anos.

Na série "Mozart in the Jungle", Echevarría vive o maestro Ignacio Rivera, mentor de Rodrigo (Gael García Bernal). Os atores já tinham trabalhado juntos em "Amores Brutos", "E sua mãe também" e "Babel". O ator postou uma homenagem ao colega em sua conta no Instagram:

"Aplausos que te acompanhem! Todo meu amor à sua família, a ele, e ao mistério belo que ele criou em sua vida", escreveu Garcia Bernal.

Emilio Echevarría deixa a filha, a atriz Lourdes Echevarría.

