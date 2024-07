A- A+

Expedito Machado Morre Expedito Machado, da dupla Tom e Dito, compositor de hits como "Ilariê" e "A Grande Família" Músico baiano foi encontrado sem vida no banheiro de casa.

Morreu nesta quarta-feira o cantor e compositor baiano Expedito Machado de Carvalho, o Dito, da dupla Tom e Dito. A informação foi confirmada por amigos do artista ao Portal A Tarde e, segundo informações preliminares, o músico foi encontrado sem vida no banheiro de casa, na região da Pituba.

No começo dos anos 1970, Dito formou com Antonio Carlos dos Santos Pereira, o Tom, conhecido como Tom da Bahia, a dupla Tom e Dito.

Eles são os compositores e intérpretes da versão original, de 1972, de “A Grande Família”, samba que fez muito sucesso quando regravado por Dudu Nobre para a abertura do remake da série da TV Globo de mesmo nome.

Em 1975, os dois foram finalistas no Festival Abertura da TV Globo, com a música "Tamanco malandrinho", e gravaram seis álbuns, entre eles "Obrigado Corcovado", "Tom e Dito", "Se mandar m'imbora eu fico" (do sucesso "Malandragem dela", incluído na trilha da novela "O Espigão") e "Revertério". Alcione e Dóris Monteiro estão na lista de intérpretes dos sambas que os dois compuseram.

Em tempos de axé music, Dito participou da composição de alguns hits nacionais, como o “Ilariê”, e o “Tindolelê” de Xuxa, e "Dança da Cordinha", "Bambolê" , "A nova loira do Tchan", do É o Tchan.

Em perfil de Jorge Zárath, amigo de Dito, que deu a notícia da morte, Carlinhos Brown prestou homenagem: "Um gênio que nos fará falta, Dito é o Tom e Tom é Dito. Deus o receba em seu reinos de glórias."

