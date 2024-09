Morre mestre Santino Cirandeiro, expoente da cultura popular da Mata Norte, aos 83 anos

A- A+

Mestre Santino Cirandeiro, ícone da cultura popular de Nazaré da Mata, morreu nesta terça-feira (17), aos 83 anos, após complicações de uma pneumonia e problemas renaiscausados por uma severa diabetes. O artista estava internado no Hospital Memorial Guararapes.



Santino era sócio fundador da Associação Coletivo de Cirandas de Pernambuco, reconhecido pelo prêmio Ariano Suassuna do Governo de Pernambuco e pelo título de mestre da cultura popular concedido por meio do Prêmio Sérgio Mamberti do Governo Federal.







Santino Justino de Souza, natural de Macaparana, mudou-se para Nazaré da Mata, onde revelou seu talento artístico. Gravou dois álbuns disponíveis nas plataformas streaming e fez turnê na Europa em 2012, passando pela França, Itália e Inglaterra.



Autor de mais de 100 composições em seus manuscritos, deixa de luto a ciranda pernambucana.

Sobre o artista

Mestre Santino Justino de Souza, conhecido como Santino Cirandeiro, nasceu em Macaparana, em 1940. Desde sua infância mudou-se para os engenhos de Nazaré da Mata, trabalhou com seus pais nos Engenhos de açúcar no cultivo, colheita e como tratorista.



Aos 15 anos se descobriu artista da cultura popular. Fez sua fama de mestre da ciranda cantando pelos engenhos e festas da padroeira por toda zona da mata de Pernambuco.



Em 2011, Mestre Santino gravou seu álbum musical, incentivado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura Funcultura, intitulado “Flor de Laranjeira” com lançamento realizado na Torre Malakoff no Recife.



Nessas gravações contou com a participação de Siba Veloso na faixa "Na sombra do Juazeiro", com a participação de Isaar França na canção "Passarinho Cantador" e prestou homenagem a Lia de Itamaracá na faixa "Bonito é Ver os Turistas" com a participação especial de Dona Dulce Baracho e Dona Severina Baracho, as filhas de Baracho, o saudoso e maior difusor da ciranda, o Mestre Antônio Baracho.

Mestre Santino Cirandeiro | Foto: Renato Filho/Divulgação

Em 2012, Santino Cirandeiro participou do projeto Caravana do Coco e da Ciranda na Europa, incentivado pelo Funcultura, na companhia de mestres de coco (dança) roda de Olinda como Arnaldo do Coco e Pacheco Cantador, ambos aproveitaram a turnê para lançar internacionalmente seus álbuns "Flor de Laranjeira" e "Mestres das Artimanhas do Ma"r no Reino Unido, na França e na Itália.



Nesta Ocasião, Mestre Santino Cirandeiro se apresentou em Londres no "Floripa London" e no Carnaval de Notting Hill em parceria com a Gandaia Art.



Na França, o cirandeiro apresentou-se no Studio Des Rigoles e no Le Barricade ambos em Belleville, Paris. Na itália, Santino Cirandeiro apresentou-se na “‘Torre Regina Giovanna”’ localizada na província de Brindisi na região da Puglia.

Em 2014, Mestre Santino participou foi citado, pela sua contribuição para a ciranda, forneceu partituras e letras de suas canções ao Inventário Nacional de Referências Culturais INRC incentivado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN em parceria com o Governo de Pernambuco.

Reconhecido pelo Governo do Estado de Pernambuco, Santino fundou o “‘Coletivo de Cirandas de Pernambuco” em 2019, em parceria com cirandeiros de todo estado. Nesse contexto, a Câmara de Deputados Estaduais decretou o dia 10 de maio como dia Estadual da Ciranda, data em homenagem ao ilustre Cirandeiro Antônio Baracho (in memoriam).

Santino Cirandeiro e Encontro de Gerações

Em 2020 gravou o seu segundo álbum intitulado Santino Cirandeiro e Encontro de Gerações, onde o mestre convida a nova geração de cirandeiros, Mestre Bi e Mestre Anderson Miguel.

Em 2022, O projeto Circulação Estadual Santino Cirandeiro e Encontro de Gerações realizou apresentações em Caruaru, Nazaré da Mata e no Pátio de São Pedro no Recife. Este projeto de circulação estadual foi proposto para divulgar o álbum Santino Cirandeiro e Encontro de Gerações em três regiões do estado.

Em 2023 Mestre Santino produziu em parceria com o Coletivo de Cirandas de Pernambuco o projeto Papo de Ciranda, uma proposta de podcast e videocast para conhecer e registrar a biografia de 10 cirandeiros.



Nesse projeto participaram Lia de Itamaracá, Dona Dulce Baracho, Mestre Zeca Cirandeiro de Paudalho, a Ciranda Imperial do Mestre Sérgio Almeida, o Mestre Valter da Ciranda Cobiçada, Dona Del, Mestre Anderson Miguel, Mestra Cristina Andrade da Ciranda Dengosa, intitulada patrimônio vivo em 2018, entre outros.



Em 2023, Santino Justino de Souza foi reconhecido pelo Prêmio Ariano Suassuna como mestre da cultura popular pernambucana. Em 2024, o artista foi reconhecido nacionalmente pelo Edital de Seleção Nº 08/2023 Premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti do Ministério da Cultura, Prêmio Culturas Populares e Tradicionais – Mestre Lucindo, na Região Nordeste.



