"Girassóis" de Van Gogh serão expostos pela primeira vez da forma imaginada pelo mestre holandês

Cem anos após adquirir um dos "Girassóis" de Vincent van Gogh, a National Gallery de Londres dará vida à visão do artista ao exibir três obras lado a lado pela primeira vez. O tríptico, que apresenta duas de suas séries de girassóis, faz parte de uma grande exposição dedicada ao pintor holandês e intitulada "Van Gogh: Poetas e Amantes". A exposição se concentra na produção do pós-impressionista durante os dois anos que ele passou no sul da França, em Arles e Saint-Remy de Provence, entre fevereiro de 1888 e maio de 1890.

"Sua arte assume uma nova amplitude, uma nova inventividade, tudo emerge dela", disse o cocurador da exposição Christopher Riopelle, sobre o período na vida de Van Gogh. "Ele se torna cada vez mais corajoso e ousado na forma como pinta, nova liberdade, novos ritmos que entram."





A exposição reúne cerca de cinquenta pinturas e desenhos, que testemunham o talento de Van Gogh para despertar emoções graças ao seu uso sutil e intenso de cores. Muitas já são obras-primas conhecidas, como "Noite Estrelada", mas algumas nunca saíram de coleções particulares ou museus originais.

Em uma sala com paredes amarelas, três pinturas são mais notáveis: dois "Girassóis", um pertencente à National Gallery desde 1924, e o outro especialmente emprestado pelo museu de Washington. Eles cercam "A Canção de Ninar", uma pintura que representa uma mulher sentada em uma poltrona.

"Num certo momento no início de 1889, ele tinha cinco ou seis dessas pinturas em seu estúdio, e começou a pensar, como eu quero mostrá-las?", explica Riopelle. "E ele teve essa ideia maravilhosa de colocar flanqueados um 'Girassol' de fundo amarelo e outro de fundo azul e, no meio, "La Berceuse" (A Canção de Ninar)... e que as três pinturas juntas confortariam os marinheiros no mar."

Riopelle acrescentou que a intenção de Van Gogh, como explicado em cartas a seu irmão Theo, era representar "algo consolador na vida". Esta é a primeira vez que as obras serão exibidas juntas dessa forma.

Previsivelmente, a natureza e as paisagens do sul da França estão no cerne das obras que despertam sentimentos no espectador. Ele viu esse período produtivo no sul da França como "uma chance de deixar uma marca", diz Cornelia Homburg, cocuradora da exposição, enfatizando que a exposição se esforça para "respeitar" as "ambições artísticas" de Van Gogh.

Há uma série sobre oliveiras, outra sobre as montanhas ao redor de Saint-Remy de Provence e também os jardins de uma instituição psiquiátrica na mesma cidade, onde Van Gogh ficou por vários meses.

"Ele não era apenas uma pessoa atormentada e sofrendo tudo isso", concluiu Riopelle. "Ele era uma pessoa profundamente comprometida com a beleza da natureza, com amigos e familiares e em estabelecer uma carreira como artista de vanguarda."

