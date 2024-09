A- A+

CELEBRIDADES Indireta para ex? Shawn Mendes apresenta música nova no VMA e fãs apontam recado para Camila Cabello Canadense é uma das atrações do Rock in Rio

Shawn Mendes foi uma das atrações do Video Music Awards, tradicional premiação do mundo da música promovida pela MTV que ocorreu nesta quarta-feira (11), na UBS Arena, em Nova York. O cantor de 26 anos voltou ao palco da cerimônia após três anos — em 2021, ele cantou "Summer of love", com Tainy, no VMA.

O retorno alvoroçou os fãs. Não só pela apresentação em si, mas também pelo que foi apontado como uma indireta do canadense para sua ex-namorada, a cantora Camila Cabello. No palco do VMA, Mendes apresentou seu novo single "Nobody knows", que faz parte do seu novo disco "Shawn", com lançamento previsto para outubro. A letra da canção — sustentam os fãs — seria uma clara alusão à Cabello.

Em um dos versos da música, Mendes canta: "Quando a garrafa está aberta, qualquer coisa pode acontecer / voando muito perto do sol". Coincidência ou não, Camila Cabello tem os seguintes dizeres em sua bio no Instagram: "longos, grossos cabelos pretos tornaram-se brancos por voar muito perto do sol".





"Estou absolutamente radiante por tocar essa música ao vivo", disse Shawn Mendes antes de tocar "Nobody knows" na UBS Arena. O single já está disponível nas plataformas digitais. A seguir, veja a apresentação de Mendes no VMA 2024:

