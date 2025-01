A- A+

LUTO Morre o empresário Sadao Kameoka, do restaurante Yoki Galetos, aos 95 anos Deixando a esposa e três filhos, Sadao foi o fundador do atual Kiyoi Galetos

Nesta quarta (15), o empresário Sadao Kameoka falaceu aos 95 anos, no Real Hospital Português. A causa da morte não foi divulgada.

Sadao foi responsável pela fundação do restaurante Yoki Galetos (Kiyoi Galetos), que atualmente possui duas unidades na Região Metropolitana do Recife.

O empresário completaria 70 anos de casado com a esposa, Tanabe, e tinha três filhos.

Em nota de pesar, a conta oficial da Kiyoi Galetos lamentou a morte do fundador.

"Hoje nos despedimos de Sadao Kameoka, fundador do Kiyoi, cuja trajetória é marcada por perseverança, visão e dedicação inabaláveis. Sadao Kameoka começou com um sonho e, com muito trabalho, transformou o Kiyoi em mais do que um negócio - em um símbolo de sabor e inspiração. Seu legado transcende gerações, enraizado nos valores que ele sempre defendeu: qualidade, respeito e paixão pelo que fazia. Sentiremos sua ausência, mas continuaremos honrando sua memória em cada detalhe. Com gratidão e respeito, equipe Kiyoi"

O velório acontecerá nesta quinta (16), na Igreja Tenrikyo Nordeste Hoyo, na Zona Oeste do Recife.

