Morre Quincy Jones: "Titã do entretenimento" foi produtor de Michael Jackson, Céline Dion e outros

Morto aos 91 anos, o empresário e produtor musical Quincy Jones foi um "titã do entretenimento" e "gênio da música", como descreveram veículos da imprensa internacional. Ele é o nome por trás de alguns dos discos mais importantes da indústria, como "Thriller", de Michael Jackson, e também trabalhou com Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer, Céline Dion e muitos outros ícones.

O músico tem uma extensa lista de premiações, que inclui 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. Ele morreu em casa, em Los Angeles, cercado de amigos e parentes.

"Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones", disse a família, em um comunicado. "E, embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele".

Jones foi a figura cultural pop mais versátil do século XX, e conhecido por produzir os álbuns Off the Wall, Thriller e Bad, de Michael Jackson, na década de 1980 — as obras fizeram do cantor a maior estrela pop de todos os tempos.

Ele também foi um compositor bem-sucedido de dezenas de trilhas sonoras de filmes e teve vários sucessos nas paradas com seu próprio nome. Jones foi um líder de banda de jazz de big band, um arranjador para estrelas do jazz, incluindo Count Basie, e um multi-instrumentista, em trompete e piano. Sua produtora de TV e cinema, fundada em 1990, teve grande sucesso com o seriado The Fresh Prince of Bel-Air e outros programas, e ele continuou a inovar até os 80 anos, lançando a Qwest TV em 2017, um serviço de TV musical sob demanda.

Obras de sucesso do cantor foram produzidas por Quincy. Foto: Instagram/Reprodução

Jones é o terceiro, atrás apenas de Beyoncé e Jay-Z, com o maior número de indicações ao prêmio Grammy de todos os tempos — 80 contra 88 deles cada — e é o terceiro vencedor mais condecorado do prêmio, com 28.

Jones nasceu em Chicago em 1933. Sua introdução à música veio através das paredes de sua casa de infância, de um piano tocado por um vizinho, que ele começou a aprender aos sete anos, e através do canto de sua mãe.

Seus pais se divorciaram e ele se mudou com seu pai para o estado de Washington, onde aprendeu bateria e uma série de instrumentos de sopro em sua banda do ensino médio. Aos 14, ele começou a tocar em uma banda com Ray Charles, de 16 anos, em clubes de Seattle, em 1948. Ele estudou música na Universidade de Seattle, transferindo-se para o leste para continuar em Boston, e então se mudou para Nova York após ser recontratado pelo líder de banda de jazz Lionel Hampton, com quem ele havia feito turnês quando estava no ensino médio.

Em Nova York, um dos primeiros shows foi tocando trompete na banda de Elvis Presley em suas primeiras aparições na TV, e ele conheceu as estrelas do florescente movimento bebop, incluindo Charlie Parker e Miles Davis. (Anos depois, em 1991, Jones conduziu a última apresentação de Davis, dois meses antes de sua morte.)

Seu trabalho com Sinatra começou em 1958, quando ele foi contratado para conduzir e arranjar para Sinatra e sua banda por Grace Kelly, princesa consorte de Mônaco, para um evento de caridade. Jones e Sinatra continuaram trabalhando em projetos até o álbum final de Sinatra, LA Is My Lady, em 1984. A carreira musical solo de Jones decolou no final dos anos 1950, gravando álbuns sob seu próprio nome como líder de banda para conjuntos de jazz que incluíam luminares como Charles Mingus , Art Pepper e Freddie Hubbard.

Jones foi casado três vezes, primeiro com sua namorada do ensino médio Jeri Caldwell, por nove anos até 1966, gerando sua filha Jolie. Em 1967, ele se casou com Ulla Andersson e teve um filho e uma filha, divorciando-se em 1974 para se casar com a atriz Peggy Lipton, mais conhecida por papéis em The Mod Squad e Twin Peaks. Eles tiveram duas filhas, incluindo a atriz Rashida Jones , antes de se divorciarem em 1989. Ele teve mais dois filhos: Rachel, com uma dançarina, Carol Reynolds, e Kenya, sua filha com a atriz Nastassja Kinski.

