Morre Ulysses Pernambucano de Mello Neto, ex-presidente da Fundarpe

Morreu, nesta sexta (9), em São Paulo (SP), Ulysses Pernambucano de Mello Neto, ex-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Arqueólogo, historiador e servidor aposentado da Fundarpe, Ulysses assumiu a presidência do órgão entre os anos de 1979 e 1981, durante o governo de Marco Maciel à frente do estado de Pernambuco.

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundarpe, emitiu nota de pesar sobre o falecimento de Ulysses.

"Foi com muita tristeza que recebemos a notícia da partida de Ulysses Pernambucano de Mello Neto. Ele teve uma linda trajetória, dedicada à preservação do Patrimônio Cultural do nosso Estado. Deixa saudades para quem conviveu com ele na Fundarpe e aprendizado a todos nós, por meio do seu grande legado na pesquisa e na preservação do patrimônio histórico e arqueológico pernambucano", declarou Renata Borba, presidente da Fundarpe.