Morre Yvonne Furneaux, atriz francesa de "A doce vida" e "Repulsa ao sexo", aos 98 anos

A- A+

A atriz francesa Yvonne Furneaux faleceu aos 98 anos, em North Hampton, New Hampshire, nos Estados Unidos. Conhecida pelo trabalho em filmes como "A doce vida" (1960), de Federico Fellini, a artista morreu no dia 5 de julho por complicações decorrentes de um ataque cardíaco. A morte só foi revelada agora pelo filho da atriz, Nicholas Natteau, à revista Hollywood Reporter.

Furneaux foi importante nome do cinema europeu em meados do século XX, com participações em obras do neorrealismo italiano e da nouvelle vague francesa. Em "As amigas" (1955), de Michelangelo Antonioni, se destacou na pele de uma socialite vingativa. O filme rendeu ao cineasta italiano o Leão de Prata de melhor diretor no Festival de Veneza.

Quatro anos depois, foi a protagonista feminina em "A múmia" (1959), clássico terror da Hammer. No longa, a atriz contracena com Peter Cushing e Christopher Lee. No ano seguinte, viveu a esposa de Marcello Mastroianni no clássico de Fellini.

Em "Repulsa ao sexo" (1965), de Roman Polanski, deu vida à irmã da personagem de Catherine Deneuve.

Ao longo de sua trajetória, Furneaux atuou em francês, italiano, espanhol e alemão. Filha de pais britânicos, Elisabeth Yvonne Scatcherd nasceu no dia 11 de maio de 1926, em Roubaix, na França. Ela se mudou ainda criança para a Inglaterra, onde estudou na conceituada Royal Academy of Dramatic Art, se formando em 1951.

Após trabalhar em algumas montagens teatrais, fez sua estreia nas telas em "Meet me tonight" (1952), de Anthony Pelissier. No ano seguinte, realizou "Ao pé do cadafalso" (1963), de Peter Brook, com Laurence Olivier, Hugh Griffith e George Rose no elenco.

Ela foi casada com o cineasta francês Jacques Natteau, de 1962 até sua morte, em 2007. Ela deixa o filho, Nicholas Natteau, e a nora, Leiva.

Veja também

MATO GROSSO DO SUL Desmatamento irregular: fazenda de Michel Teló em MS é multada