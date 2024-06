Mostra Abreu e Lima de Cinema Fantástico percorre quatro bairros com sessões gratuitas

A- A+

A Mostra Abreu e Lima de Cinema Fantástico estreia sua primeira edição neste sábado (29). Durante quatro finais de semana, serão realizadas exibições gratuitas de filmes em quatro bairros da cidade.

As sessões da mostra começam sempre às 18h. A estreia será na Zona Rural, no Campo do Loteamento Espaço 21, neste sábado (29) e no domingo (30). Depois, o projeto itinerante segue para Planalto, na Rua Larga, nos dias 6 e 7 de julho.



Em Desterro, no Conjunto Residencial Josefa do Carmo Muliterno, a sessão ocorre nos dias 13 e 14 de julho. O encerramento será em Chã de Cruz, na Escola Municipal Maria de Fátima, nos dias 20 e 21 de julho.

A programação da I Mostra de Cinema Abreu e Lima de Cinema Fantástico traz curtas-metragens nacionais e obras internacionais de países como França, Portugal, Espanha e Argentina. O recorte curatorial destaca o gênero que mistura elementos de fantasia, realismo mágico e sobrenatural.

Nesta primeira edição, estão entre os filmes selecionados “Até o Sol Raiá”, de Fernando Jorge e Leandro Amorim; “Monga”, de Petrônio de Loreno; “A Queima”, de Diego Benevides; “Ok, Karen”, de Hugo Oliveira, SP (jovens e adultos); “Le Ballon Rouge”, de Albert Lamoriss; “O Ovo”, de Stiv Spasojevic; “Pequeño”, de Meka Ribera e Álvaro G. Company; “Dia Estrelado”, de Nara Normande; e “João Heleno dos Britos”, de Neco Tabosa.

Em cada bairro, antes das sessões, será realizada a "Oficina de Iniciação à Linguagem Cinematográfica", das 16h às 17h30. A mostra foi idealizada pelo criador e produtor de conteúdo cinematográfico Gê Carvalho.

Veja também

ARTISTA Novo visual: Maiara publica look nas redes sociais e fãs voltam a criticar seu corpo