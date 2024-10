A- A+

Cinema Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias movimenta Arcoverde com filmes e formações Desta quarta (16) até 20 de outubro, o Teatro de Retalhos, em parceria com a Pajeú filmes promove três dias de atividades formativas e quatro dias de exibições

A 2ª Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias, realizada pelo Teatro de Retalhos, em parceria com a Pajeú Filmes e produção da Toró de Ideias, promove três dias de atividades formativas e quatro dias de exibições, desta quarta (16) até 20 de outubro.



A Mostra irá itinerar pela cidade de Arcoverde, no Sertão pernambucano, começando com o bairro Maria de Fátima, que na abertura oficial da Caixola receberá, além da sessão, o espetáculo Luanda Ruanda, do Coletivo Tear (Garanhuns – PE).



O evento oferecerá, ainda, serviços de abrigamento de idosos e três comunidades rurais do município: Caraíbas, Serra das Varas e Ipojuca. Haverá também uma sessão pré-mostra, na cidade de Poção, no Agreste, uma extensão da Mostra Caixola em intercâmbio com o Cineclube Capibaribe.

Mostra Caixola de Cinema

Com o objetivo de lançar um olhar sobre as infâncias e as múltiplas formas de ver e pensar o mundo a partir do Cinema, o evento apresenta uma programação de filmes feitos para crianças, mas também produções de classificação livre que dialogam com o universo infantil e o conceito de infância plural.

A curadoria, realizada pela equipe formada por Bruna Tavares, Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino, prioriza produções nacionais independentes, através das quais o público possa reconhecer suas infâncias, seus modos de falar, de brincar, de aprender, acessando outras perspectivas fora do circuito comercial.

Nos quatro programas da Mostra, filmes vindos de 10 estados brasileiros, das cinco regiões do país, trazem um panorama diverso do que é ser criança no Brasil.

A mostra começa com Brincadeiras Animadas, oficina de Stop Motion para crianças da comunidade Vila São Francisco, ministrada pelo Artista plástico e realizador independente Paulo Leonardo (Camaragibe – PE), de 16 a 18 de outubro. No dia 24, Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino realizam o workshop Da Biblioteca ao Cinema, direcionado a professoras e professores da rede pública, em parceria com a GRE Sertão do Moxotó.

A 2ª Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias é uma realização do Teatro de Retalhos, em parceria com a Pajeú Filmes e produção da Toró de Ideias. Tem o apoio da Estação da Cultura e da AVG Entretenimento e é possível graças ao incentivo do Edital de Ações Criativas do Audiovisual da LPG/PE 2023, da Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Lei Paulo Gustavo (Ministério da Cultura, Governo Federal).

PROGRAMAÇÃO

Ações formativas

16 a 18/10 – Brincadeiras Animadas – Oficina de Stop Motion com Paulo Leonardo (Para alunas e alunos da Escola Adalgisa Cavalcanti)

24/10 – Workshop Da Biblioteca ao Cinema – Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino (Para professoras e professoras da rede pública, 10h, Estação da Cultura)

Exibições

DIA 15/10 - Pré-mostra – extensão da Mostra Caixola em intercâmbio com o Cineclube Capibaribe

19h - Praça Monsenhor Estanislau

Programa 01 – Imagem em ação – 49’39”

Contos mirabolantes- O Olho do Mapinguari - PA - 9’18”

Só rezando... – RN - 14’30

Luzia e a sombra – PE - 9’00”

Super-Heróis- DF - 12’29”

Coaxo – RS - 4’ 22”

17 a 20 de outubro

DIA 17/10 – Quinta-feira

Abertura da Mostra – Pátio de Eventos do Maria de Fátima

19h – Espetáculo Luanda Ruanda

19h45 – Sessão

Programa 04 – Viagens no meu lugar - 52’44”

Minha Cidade Ideal – ES - 7’21”

Os Guerreiros da Rua 2 - A Missão – PE - 15’27”

O Gato da Minha Irmã – ES - 8’37”

Quem Canta um Ponto Inventa um Conto – DF - 15”30’

A Concha me Contou – ES - 6’29”

DIA 18/10 – Sexta-feira

10h30 – Abrigo São Vicente de Paulo

Programa 02 – A Gente Muda, o Mundo Muda – 49’21”

O Gato da Minha Irmã – ES - 8’37”

Vovô Joel –RJ - 19’46

Sunny Side – SP - 05’22”

Coelhitos e Gambazitas - SP - 10’ 26”

Felícia e os Super-resíduos do Bem – MG/SP/RJ/GO/PA - 12’01”

Foco – SP - 02'26"

14h30 – Sessão Estação da Cultura

Programa 02 – A Gente Muda, o Mundo Muda – 49’21”

O Gato da Minha Irmã – ES - 8’37”

Vovô Joel –RJ - 19’46

Sunny Side – SP - 05’22”

Coelhitos e Gambazitas - SP - 10’ 26”

Felícia e os Super-resíduos do Bem – MG/SP/RJ/GO/PA - 12’01”

Foco – SP - 02'26"

19h30 – Serra das Varas

Programa 03 – O Brinquedo e a Memória – 50’29”

Memórias da Infância – MG - 3’56

Receita de Vó – PR - 3’10”

O Chapéu do Zezéu – RN - 5’09”

Só é feliz quem se arrisca – SP - 13’54”

Estação Armênia – SP - 02’00’’

Flores da Macambira – RN - 9’02”

Lagrimar – RN - 13’58”

DIA 19/10 – Sábado



10h30 – Abrigo Domus Christi

Programa 03 – O Brinquedo e a Memória – 50’29”

Memórias da Infância – MG - 3’56

Receita de Vó – PR - 3’10”

O Chapéu do Zezéu – RN - 5’09”

Só é feliz quem se arrisca – SP - 13’54”

Estação Armênia – SP - 02’00’’

Flores da Macambira – RN - 9’02”

Lagrimar – RN - 13’58”

16h – Estação da Cultura

Programa 01 – Imagem em ação – 49’39”

Contos mirabolantes- O Olho do Mapinguari - PA - 9’18”

Só rezando... – RN - 14’30

Luzia e a sombra – PE - 9’00”

Super-Heróis- DF - 12’29”

Coaxo – RS - 4’ 22”

19h30 – Caraíbas

Programa 04 – Viagens no meu lugar - 52’44”

Minha Cidade Ideal – ES - 7’21”

Os Guerreiros da Rua 2 - A Missão – PE - 15’27”

O Gato da Minha Irmã – ES - 8’37”

Quem Canta um Ponto Inventa um Conto – DF - 15”30’

A Concha me Contou – ES - 6’29”

DIA 20/10 – Domingo

16h – Estação da Cultura

Programa 04 – Viagens no meu lugar - 52’44”

Minha Cidade Ideal – ES - 7’21”

Os Guerreiros da Rua 2 - A Missão – PE - 15’27”

O Gato da Minha Irmã – ES - 8’37”

Quem Canta um Ponto Inventa um Conto – DF - 15”30’

A Concha me Contou – ES - 6’29”

19h30 – Ipojuca

Programa 01 – Imagem em ação – 49’39”

Contos mirabolantes- O Olho do Mapinguari - PA - 9’18”

Só rezando... – RN - 14’30

Luzia e a sombra – PE - 9’00”

Super-Heróis- DF - 12’29”

Coaxo – RS - 4’ 22”

