FILMES Mostra Salomé exibe diferentes versões da personagem bíblica no cinema Evento terá a primeira sessão do filme "Salomé", de André Antônio, no Recife

Após vencer o 57º Festival de Brasília, o filme pernambucano “Salomé” ganha sua primeira exibição no Recife. Será dentro da Mostra Salomé, evento realizado pelo Cineclube XHY247 de terça-feira (10) a sábado (14).

Novo longa-metragem de André Antônio, estrelado por Aura do Nascimento, a obra terá sessão no Cinema São Luiz. Será no sábado, às 19h, seguido de debate com o diretor e a protagonista, mediado por Davi Barros.

Trazendo filmes de diversos estilos, nacionalidades e épocas na programação, a Mostra Salomé apresenta diferentes representações da personagem bíblica - conhecida por ter pedido a cabeça de João Batista - no cinema.

Além da obra pernambucana, a mostra conta com clássicos, como “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), de Pier Paolo Pasolini, e títulos menos conhecidos, como “O Último Mergulho” (1992), do português João César Monteiro.

As exibições ocorrem no Cinema São Luiz, na Casa Lontra e no Cinema da UFPE, sendo os dois últimos locais com entrada gratuita. A mostra é realizada com apoio da Lei Paulo Gustavo.

