Mostra TV Viva 40 Anos exibe curtas e documentários no Centro Luiz freire, em Olinda

As quatro décadas de atuação da TV Viva - produtora audiovisual do programa de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire - serão celebradas em uma mostra de curtas e documentários, com exibições nesta quinta-feira (19), às 19h, no Cine Clube Luiz Gonzaga (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda).



A Mostra TV Viva 40 anos promovida pelo núcleo de comunicação do Centro Luis Freire destaca a contribuição da produtora

com a comunicação democrática e à valorização da cultura regional. Segundo a organização do evento, a iniciativa atende a demanda dos moradores por mais opções de cinema no município.

Programação de curtas

A Mostra TV Viva 40 anos apresenta uma seleção de curtas e documentários emblemáticos como "Viva Olinda 1994" e "Doc Carnaval Olinda 2017", a mostra traz à tona a rica experiência cultural de Olinda e do Nordeste, capturando a essência e a identidade das comunidades locais.



Destaques da Programação

"Viva Olinda 1994", de Gilson Martins e Nilton Pereira - Um olhar profundo sobre a cidade e sua evolução.

"Alafin Oyó 1989" - A riqueza das tradições africanas em solo pernambucano.

Clipe "A Cidade" de Chico Science - Um ícone da música que reflete a alma de Olinda.

"É o coco de umbigada, Beth de Oxum" - Uma celebração das raízes culturais locais.

"Doc Carnaval Olinda 2017" - Uma imersão no vibrante Carnaval de Olinda.



Sobre a TV Viva

Iniciativa do Centro de Cultura Luiz Freire, celebra seus 40 anos de história como a primeira televisão a céu aberto da América Latina. Sua trajetória, marcada pelo compromisso com os Direitos Humanos e a democratização da comunicação, inspira um vasto movimento cultural e social, promovendo a participação ativa da população na definição de conteúdos audiovisuais.

A TV Viva é uma produtora audiovisual, que faz parte do programa de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire, organização da sociedade civil que atua há 52 anos, no campo da defesa e promoção dos Direitos Humanos, em especial à Cultura, à Comunicação e à Educação, e da radicalização da democracia no Brasil.



Com a sua criação nos anos de 1984, a TV Viva foi a primeira "televisão a céu aberto" da América Latina, tendo sido à época, inspiradora de outras experiências similares no continente.



Este movimento, iniciado há 40 anos, produziu conteúdos em registros audiovisuais que foram fundamentais para reaquecer o debate e as articulações políticas das organizações populares pelo seu direito humano à comunicação, mobilizando esse movimento com uma abrangência territorial e identitária das periferias urbanas da Região Metropolitana do Recife às áreas

rurais, incluindo territórios indígenas e quilombolas, dos agrestes e dos sertões, trazendo a relevância da comunicação autoral, produzida pelas vozes e imagens dos sujeitos do direito, para o centro do debate.



A iniciativa, que se tornou referência, gerou a composição de um imenso acervo audiovisual, com registros de manifestações artístico-culturais de pessoas, grupos, movimentos e organizações das regiões, trazendo a público suas singularidades identitárias, artísticas, sociais, econômicas e tecnológicas, que compõem o tecido cultural do estado de Pernambuco, do

Nordeste e do Brasil.



A TV Viva continua em funcionamento como produtora audiovisual, mas encerrou nos anos 90 a exibição nos bairros e comunidades. Quinta(19) será uma oportunidade de rever alguns trabalhos no Cineclub Lula Gonzaga, no Espaco Jardim Nascente, em Olinda.

SERVIÇO:

"Mostra TV Viva 40 anos" de Curtas e Documentários

Onde: Cineclube Lula Gonzaga - Jardim Nascente de Olinda, R- 13 de maio, 99, Carmo

Quando: Quinta-feira, 19 de dezembro

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Classificação: 14 anos

