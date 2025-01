Mulher de Gusttavo Lima usa música "Ficha limpa" para reagir ao anúncio da candidatura à presidência

A- A+

Após o anúncio de Gusttavo Lima, nesta quinta-feira (2), de que seria candidato à Presidência da República em 2026, sua mulher, a modelo e influencer Andressa Suita fez uma postagem bem-humorada em suas redes sociais como reação à notícia.

Em um story em seu perfil no Instagram, a mulher do cantor sertanejo postou uma expressão chocada com a legenda "Quando acordo com a notícia que meu marido sente vontade de ser presidente do Brasil", com a música "Ficha limpa", do próprio Gusttavo, ao fundo.

A influencer escolheu o trecho da música que diz: "Doa a quem doer, no caso eu/ Tô indo embora com minha ficha limpa/ De saudade, de cabeça erguida/ Eu vou sofrer, mas não vou recair/ Mas já você vai precisar de mim".

Andressa Suita não foi a única a reagir de forma bem-humorada ao anúncio do sertanejo.

Wesley Safadão compartilhou o print de uma chamada de vídeo com Gusttavo e escreveu na legenda "Falando com o meu presidente", sobre a imagem que mostra o músico rindo e batendo continência.

Já a influencer Deolane Bezerra, que chegou a ser presa na Operação Integration, sobre lavagem de dinheiro de empresas de apostas on-line, a mesma que investigou Gusttavo, reagiu: "Eu vou ser vice! Brincadeira".

Em setembro do ano passdo, o sertanejo foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa em um suposto esquema envolvendo o site de apostas Vai de Bet.

Ele chegou a ser alvo de um pedido de prisão preventiva, mas o Tribunal de Justiça do estado reverteu a medida. O Ministério Público de Pernambuco defende o arquivamento das investigações contra o sertanejo.

Como foi o anúncio

A informação de que Gusttavo Lima pretende se candidatar foi publicada incialmente pelo Metrópoles e confirmada pelo Globo.

Em nota, a assessoria de imprensa do sertanejo disse que o "nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar".

"Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar (...) Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse Gusttavo Lima ao portal.

Próximo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que também já anunciou ter intenções de disputar a Presidência, Gusttavo Lima não está no momento filiado a um partido político.

O sertanejo já declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-coach Pablo Marçal durante sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024.

“Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disse Gusttavo Lima ao Metrópoles.

