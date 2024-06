A- A+

FAMOSOS Mulher do sertanejo Conrado, que vive luto após morte de filho, é considerada 'biônica'; entenda Cantora e influenciadora digital, Anna Moraes conviveu com doença rara até receber doação de prótese, no valor de R$ 100 mil, do colega Aleksandro, ex-parceiro musical do marido

"A cor da nossa esperança". Mulher do cantor João Vitor Moreira Soares, conhecido pelo nome artístico Conrado, Anna Moraes usou as redes sociais, na noite da última terça-feira (4), para publicar um registro do filho recém-nascido Bernardo, irmão gêmeo de Miguel, que morreu após complicações no parto.



"O dia mais importante e também o mais triste da vida", como ela relatou, acontece praticamente dois anos depois do acidente de ônibus que matou o sertanejo Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, e que doou uma prótese para ela sanar uma doença rara.

No início de 2022, poucos meses antes da tragédia que vitimou Aleksandro, Anna Moraes foi submetida a uma cirurgia delicada na bacia. Ela, que também é cantora, convivia com um problema na bacia desde a infância, quando sofreu uma queda numa aula de Educação Física, na escola.



"Eu gritava de dor, e o pouco que eu dormia era sentada com vários travesseiros embaixo da minha perna", relatou ela, que passou quatro aniversários internada, dos 10 aos 14 anos, e ouviu dos médicos, nesse período, que precisaria usar muleta por tempo indeterminado.





No momento em que seria operada por um suposto nervo rompido, Anna teve um diagnóstico certo: ela tinha condrólise idiopática de quadril, doença mais conhecida como artrose. É uma condição rara caracterizada por destruição progressiva da cartilagem. A única solução, segundo os médicos, seria realizar uma cirurgia para instalar uma prótese no quadril.

A cirurgia só foi realizada em 2021, quando Anna tinha 25 anos, depois de Aleksandro doar a prótese — que custa mais de R$ 100 mil — para a amiga. "Eu achava que isso só iria acontecer quando eu tivesse 50 anos. Essa prótese não dura a vida toda, então os médicos do SUS preferem fazer (a cirurgia) só com os pacientes mais velhos para não trocar essa prótese", conta ela, que se define, orgulhosa, como uma "mulher biônica", como indica em seu perfil no Instagram.

A cantora diz que sua vida não seria a mesma sem a ajuda de Aleksandro. "Te carrego aqui comigo pra sempre. Você não era o cara que fazia coisas pra se mostrar ou aparecer. Você fazia pra ajudar e não queria mérito algum. Desculpa estar contando pro mundo o nosso segredo de que você deu a minha prótese do quadril de presente", contou Anna, ao falar sobre o ex-parceiro musical do marido.

