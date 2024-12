Murakami diz que foi um "péssimo estudante" ao receber título honorário em universidade

O introvertido escritor japonês Haruki Murakami disse nesta terça-feira (17) que estava longe de ser um estudante modelo, ao receber, em uma rara aparição pública, um diploma honorário da universidade onde se formou em Literatura em Tóquio.

"É um pouco estranho receber o prêmio, considerando que eu era um péssimo estudante", disse Murakami, o que provocou muitos sorrisos da plateia na Universidade de Waseda. "Eu matava aulas e esquecia de estudar. Eu só fazia o que queria e causava muitos problemas para a universidade", disse o autor de "Kafka à beira-mar", de 75 anos.

O título honorário é, portanto, um "gesto bastante generoso da parte de Waseda", disse o romancista para uma plateia entusiasmada de centenas de fãs e estudantes de Waseda. Ao conceder o doutorado honoris causa, a prestigiosa Universidade Waseda de Tóquio elogiou a "atmosfera cosmopolita" do trabalho de Murakami e sua capacidade de "ziguezaguear livremente entre o real e o surreal".

O autor de "Norwegian Wood" é conhecido por seus contos intrincados sobre o absurdo e a solidão da vida moderna, traduzidos para quase 50 idiomas. Murakami, cotado com frequência para o prêmio Nobel de Literatura, é uma figura reclusa e famosa por sua timidez.

Em seu discurso breve e autodepreciativo em Waseda, Murakami disse que não "ganhou absolutamente nada" com os seis doutorados honorários anteriores — todos concedidos por universidades no exterior —, reconhecimentos que chamou de "inúteis".

"Não é como se eles viessem com dinheiro de pensão... E só porque você tem doutorados honorários, isto não significa que seus livros vendem", brincou, provocando mais risadas. Contudo, ele explicou que isto não significa que não esteja agradecido a sua alma mater. "Se eu não tivesse me matriculado em Waseda, talvez não tivesse seguido a carreira de romancista", disse Murakami, que chamou o prêmio de um marco em seu "ciclo de vida".

Típico de seu estilo taciturno, Murakami não deu nenhuma pista sobre qual será seu próximo projeto, mas encerrou seu discurso com uma mensagem positiva.

"Eu quero continuar escrevendo bons romances", disse.

