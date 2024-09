Mural de 150 metros de Machado de Assis é inaugurado na sede da ABL

A- A+

A Academia Brasileira de Letras inaugurou na segunda-feira (23), em sua sede, no Centro do Rio, um mural de 150 metros em homenagem ao seu fundador.



Produzido pelo coletivo Negro Muro, o Mural Machado de Assis celebra os 185 anos de nascimento do escritor, com um retrato pintado à mão e referências estéticas do Rio de Janeiro do século XIX. Incorpora elementos pessoais da vida do autor, como sua esposa, Carolina Augusta, sua paixão pelo xadrez e sua trajetória como tipógrafo, entre outros elementos.

A obra pode ser vista na área de fora do Petit Trianon, logo acima da estátua de Machado. Inicialmente inspirado em uma imagem do escritor encontrada nos arquivos da ABL, o mural começou a ser pintado no dia 21 de agosto pelos artistas César Mendes e Cazé.



Sua concepção segue as ideias do projeto Negro Muro, idealizado por Cazé e o pesquisador Pedro Rajão em 2018, e que tem como objetivo valorizar figuras históricas negras por meio da arte urbana.

O painel resgata as origens de Machado no morro da Providência (Centro do Rio), onde vendia bala na juventude, e faz alusão às discussões sobre raça em torno do escritor. Nos últimos anos, diversos estudos enfatizaram a afro-descendência de Machado de Assis, contrapondo a visão de que ele seria branco.

- O painel segue um movimento de S, que começa pelo lado direito ou esquerdo, com uma imagem central que marca bem o fenótipo dele de homem negro de pele clara - diz Cazé. - Abaixo, tem uma cena de xadrez, que faz referência ao seu envolvimento com a prática, mas que também fala sobre colorismo. Na cena, um Machado negro vence no xadrez um Machado branco.

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, destaca que o projeto é o ponto culminante de uma série de ações da ABL em homenagem a Machado de Assis ao longo deste ano. Entre essas ações, destaca-se o avatar do escritor, fruto de uma parceria entre a ABL, a agência de comunicação Santafé Ideias e a empresa de inteligência artificial Euvatar. O dispositivo, de tamanho humano, está disponível para interação com os visitantes da ABL, comunicando-se em tempo real e respondendo a perguntas sobre a vida e a obra de Machado de Assis.

