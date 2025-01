Na série "Arcanjo Renegado", Erika Januza fala da potência social de sua personagem

A- A+

Erika Januza tem plena consciência do poder de estar diante de uma câmera. A atriz de 39 anos, que está há mais de uma década na televisão, tem encontrado novos significados em sua trajetória artística.



Muito além dos holofotes da profissão, Erika busca mensagens e conexões entre a sociedade atual e os textos que representa. Ao retornar ao papel da batalhadora Sarah da terceira temporada de “Arcanjo Renegado”, original Globoplay, ela levantou uma importante e atual bandeira: o combate ao crescente índice de violência contra a mulher.



“A agressão não é algo aceitável e precisamos denunciar. Acredito que, quando abordamos um tema como esse, estamos alertando sobre essa realidade e, de certa forma, mostrando para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que não têm motivo para se envergonhar”, defende.

Na história criado por José Junior, Sarah é irmã do protagonista Mikhael, interpretado por Marcello Melo Jr. A personagem retorna ao enredo mais combatente e cada vez mais integrada ao universo policial.

“A Sarah está combatendo o crime, mas está também criando o filho, tem as preocupações com o irmão. Sinto a Sarah mais corajosa. Na segunda temporada, ela estava entrando na polícia, entendendo esse universo. Acho que, agora, ela entende que precisa cuidar mais da própria vida”, ressalta.

Ao longo dos episódios, Sarah se vê diante da violência de gênero, quando a personagem ampara uma jovem ameaçada e violentada por seu parceiro. A atriz ressalta as dificuldades de identificar a violência dentro de casa.



“Muitas vezes, o agressor faz a vítima se sentir culpada. A violência tem muitas camadas. Eu fico emocionada, fiquei muito mexida com as cenas e torço para que, se uma mulher estiver sendo vítima de qualquer violência, consiga buscar ajuda e se proteger”, aponta.



Mesmo com os trabalhos da quarta temporada da série a todo vapor, Erika dará uma pausa para focar suas atenções no Carnaval 2025. Rainha de bateria da Unidos do Viradouro, ela estreia o “Rainhas Além da Avenida” no GNT em fevereiro.



No programa inédito, a atriz e apresentadora comanda encontros com as principais rainhas de bateria do grupo especial. As conversas giram em torno de sonhos, vida real, dificuldades, sofrimentos e vitórias a partir de um ponto vista que o público desconhece. Viviane Araújo e Paolla Oliveira são algumas das entrevistadas da temporada.



“As Rainhas brilham na avenida, em suas agremiações, mas são mulheres reais. Com medos, sonhos, dores, elas passam perrengue, se entregam e têm muito em comum umas com as outras, e até mesmo com quem está em casa assistindo”, explica.

"Arcanjo Renegado” – Três temporadas disponíveis para os assinantes Globoplay.

“Rainhas Além da Avenida” – Estreia prevista para fevereiro de 2025, no GNT.

