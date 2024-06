A- A+

música Na véspera de São Pedro, Marcelo Cavalcante lança o single e clipe "Cheiro Verde" O videoclipe, dirigido por Bernardo Valença, será lançado às 18h, no canal do Youtube de Marcelo

O violonista, produtor e compositor Marcelo Cavalcante lançou, nesta sexta (28), véspera de São Pedro, nas plataformas de streaming, o seu novo single, “Cheiro Verde”, música com gostinho de festejo junino e consciência ambiental.

"Cheiro Verde" é um baião inspirado em uma jornada pessoal de Marcelo, cruzando o estado, desde o calor das ladeiras de Olinda, no litoral, até o caminho para as raízes, no sertão.

A música é uma homenagem à estrada, aos encontros e despedidas e também sobre a importância crucial do reflorestamento nos dias de hoje. É uma reflexão sobre um futuro mais verde, igualitário de um modo geral.

Além da já conhecida tríade que compõem o forró – zabumba, triângulo e sanfona –, Marcelo incorpora à canção elementos contemporâneos, como a guitarra.

“Cheiro Verde” foi gravada, mixada e masterizada no Toca do Lobo Records, por Wolf Gadelha. Nela, além de Marcelo (produção, violão, baixo, guitarra, cavaco e voz), estão também os músicos Vinicius de Farias (sanfona), Pablo Ferraz (zabumba, triângulo, conga, caxixi e ganzá) e Felipe Alvorada (pandeiro).

Videoclipe

Além da canção em si, “Cheiro Verde” também chega com videoclipe, dirigido por Bernardo Valença. O novo trabalho estreia às 18h desta sexta (28), no canal do Youtube do artista.



