Rafa Grun lança videoclipe da música "Ser Mar"

O cantor pernambucano Rafa Grun lançou, na última quinta-feira (27), o videoclipe de “Ser Mar”. A baladinha romântica é uma parceria do artista com a cantora e compositora recifense Ylana, que assina a coautoria da música.

O vídeo foi gravado em uma praia do litoral pernambucano. A narrativa faz referência ao encontro de um garoto interiorano com uma menina criada na praia, entrelaçando mundos por meio de uma relação de amizade.



Rafa Grun também assina a roteirização e direção artística do clipe. A produção musical de “Ser Mar” é de Luccas Maia. A música estará em todas as plataformas digitais no dia 5 de julho. O vídeo foi produzido de forma independente, com incentivo da Lei Paulo Gustavo do município de Camocim de São Félix, no Agreste do Estado.

