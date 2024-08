A- A+

Saúde Nana Caymmi volta a ser internada no Rio, menos de 24 horas após alta de hospital Cantora, que já passou por um cateterismo e implantou um marca-passo, está sendo medicada

Horas após ter alta, Nana Caymmi voltou a ser internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora retornou para um ajuste no marca-passo e está sendo medicada.

Após cinco dias de internação, quando passou por um cateterismo, Nana recebeu alta da Casa de Saúde São José, nesta segunda-feira.

Na noite do mesmo dia, ela voltou a ser internada. Essa é a terceira internação da artista, de 83 anos, desde 26 de julho.

A cantora foi internada no dia 26 de julho após ser atendida na emergência da São José e ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, tratando uma arritmia cardíaca.

Nana então foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva, onde passou por um implante de marca-passo.

— Ela teve duas gripes muito fortes e a tosse pode ter forçado o coração — dizia Stella Caymmi, filha da artista, na ocasião da internação, conforme registrado pelo Globo.

Internada durante 18 dias, Nana voltou ao hospital uma semana após a alta. De acordo com a assessoria de imprensa da São José, ela retornou no dia 21 de julho “após um episódio de dor torácica” e “passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções”.

Depois do procedimento, , realizado na última quarta-feira (21), Nana se manteve “bem e estável”. A alta aconteceu nesta segunda-feira (26), mas cantora voltou ao hospital na noite da mesma segunda.

'Espécie de recreio'

Oito anos atrás, depois do susto que foi passar por uma cirurgia de remoção de um tumor cancerígeno na parte externa do estômago, Nana passou a viver, em suas palavras, “numa espécie de recreio”.

Encastelou-se em casa, deixou de fazer shows e ignorou a onda de lives da pandemia, mas gravou um disco com a obra de Tito Madi (em 2019) e outro com a de Tom Jobim e Vinicius de Moraes (em 2020).

— Canto muito em casa, acompanhando discos, acompanhando óperas. Ninguém me ouve para aplaudir, mas isso não faz a menor diferença. Agora eu não preciso mais fazer mala, deixei de ficar angustiada com os atrasos dos voos, com os camarins que são um terror... Por um lado, estou gozando a existência, o que eu nunca tinha feito na vida — contou ela, em 2021, a poucos dias de completar 80 anos de idade.

Recentemente, Nana Caymmi encerrou um hiato de quatro anos nos estúdios para gravar com Renato Braz um dueto de "A Lua e Eu", música de Cassiano e Paulo Zdanowski.

A faixa fará parte de "Canário do Reino", disco dedicado pelo cantor a Tim Maia, grande admirador da obra de Cassiano.

A participação foi gravado na casa de Nana, com acompanhamento do pianista Cristóvão Bastos, antigo parceiro da cantora, que fez o arranjo também de duas outras músicas do disco.

