Após duas internações e um cateterismo, Nana Caymmi tem alta de hospital

A- A+

Leia também

• Estudo revela como os diferentes tipos de amor ativam o cérebro; entenda

• Festival Palavra Cifrada chega ao Recife, reunindos grandes nomes da literatura

• "Superman": filme terá participação do filho de Christopher Reeve

Cinco dias após ser internada e passar por um cateterismo, a cantora Nana Caymmi recebeu alta da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava internada.



Essa foi a segunda internação da artista, de 83 anos, desde 26 de julho.

A cantora foi internada no dia 26 de julho após ser atendida na emergência da São José e ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, tratando uma arritmia cardíaca.



Nana então foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva, onde passou por um implante de marca-passo.

— Ela teve duas gripes muito fortes e a tosse pode ter forçado o coração — dizia Stella Caymmi, filha da artista, na ocasião da internação, conforme registrado pelo Globo.

Internada durante 18 dias, Nana voltou ao hospital uma semana após a alta. De acordo com a assessoria de imprensa da São José, ela retornou no dia 21 de julho “após um episódio de dor torácica” e “passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções”.



Depois do procedimento, , realizado na última quarta-feira (21), Nana se manteve “bem e estável”. A alta aconteceu nesta segunda-feira (26).

'Espécie de recreio'

Oito anos atrás, depois do susto que foi passar por uma cirurgia de remoção de um tumor cancerígeno na parte externa do estômago, Nana passou a viver, em suas palavras, “numa espécie de recreio”.



Encastelou-se em casa, deixou de fazer shows e ignorou a onda de lives da pandemia, mas gravou um disco com a obra de Tito Madi (em 2019) e outro com a de Tom Jobim e Vinicius de Moraes (em 2020).

— Canto muito em casa, acompanhando discos, acompanhando óperas. Ninguém me ouve para aplaudir, mas isso não faz a menor diferença. Agora eu não preciso mais fazer mala, deixei de ficar angustiada com os atrasos dos voos, com os camarins que são um terror... Por um lado, estou gozando a existência, o que eu nunca tinha feito na vida — contou ela, em 2021, a poucos dias de completar 80 anos de idade.

Recentemente, Nana Caymmi encerrou um hiato de quatro anos nos estúdios para gravar com Renato Braz um dueto de "A Lua e Eu", música de Cassiano e Paulo Zdanowski. A faixa fará parte de "Canário do Reino", disco dedicado pelo cantor a Tim Maia, grande admirador da obra de Cassiano.



A participação foi gravado na casa de Nana, com acompanhamento do pianista Cristóvão Bastos, antigo parceiro da cantora, que fez o arranjo também de duas outras músicas do disco.

Veja também

INSTRUMENTAL Concertos gratuitos da Sinfônica do Recife acontecem nesta terça-feira (27) e na quarta-feira (28)