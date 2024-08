Após 18 dias internada, Nana Caymmi tem alta de hospital

Nana Caymmi teve alta da Casa de Saúde São José na tarde desta segunda-feira (12).

A cantora foi internada no dia 26 de julho após ser atendida na emergência do hospital apresentando arritmia cardíaca. Nana ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, quando foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva.

Oito anos atrás, depois do susto que foi passar por uma cirurgia de remoção de um tumor cancerígeno na parte externa do estômago, a cantora passou a viver “numa espécie de recreio”.

Encastelou-se em casa, deixou de fazer shows e ignorou a onda de lives da pandemia, mas gravou um disco com a obra de Tito Madi (em 2019) e outro com a de Tom Jobim e Vinicius de Moraes (em 2020).

"Canto muito em casa, acompanhando discos, acompanhando óperas. Ninguém me ouve para aplaudir, mas isso não faz a menor diferença. Agora eu não preciso mais fazer mala, deixei de ficar angustiada com os atrasos dos voos, com os camarins que são um terror... Por um lado, estou gozando a existência, o que eu nunca tinha feito na vida ", contou ela, em 2021, a poucos dias de completar 80 anos de idade.