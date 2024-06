Nelly Carvalho: conheça o legado da acadêmica e professora e referência na língua portuguesa

A- A+

“Navegamos nos mares do texto, sem descobrir a terra firme do sentido bem construído”, assim descreveu Nelly Carvalho, em um dos artigos do seu livro “Crônicas do Cotidiano”, ao falar sobre as relações sociais e a linguagem.



A escritora, professora e acadêmica pernambucana faleceu no Recife, no último sábado (8), aos 88 anos. Nely deixa um inestimável legado de conhecimento acumulado ao longo de uma longa e prestigiada carreira que a tornou uma verdadeira referência nas áreas da pesquisa e docência em comunicação e linguística.



Viúva do engenheiro civil e empresário Roberto Caldas Pereira de Carvalho, ela deixou quatro filhos - Teresa, Roberto, Ricardo e Sílvia - e seis netos - Bernardo, Raphael, Victor, Filipe, Luana e Alice.

Nelly Carvalho era membro da Academia Pernambucana de Letras (APL) | Foto: Úrsula Freire/Folha de Pernambuco

Trajetória

A recifense Nelly Carvalho se formou em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1956. Em seguida, na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, onde concluiu mestrado (1982) e doutorado (1993). Em Paris, ministrou o curso de Publicidade Comparativa entre Brasil e França, na Sorbonne Nouvelle.

Também lecionou na Universidade Federal de Pernambuco, onde ganhou o título de professora emérita, sendo a primeira mulher a obter a condecoração, em 2014. No ano seguinte, foi eleita para ocupar uma vaga entre os imortais da Academia Pernambucana de Letras, herdando a cadeira de número 26 do escritor Gilvan Lemos.





Mesmo depois de se aposentar da UFPE, Nelly não parou de produzir: ministrou cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências da Linguagem na Universidade Católica de Pernambuco.

Autora de diversos livros e artigos acadêmicos, a pesquisadora se tornou referência por sua produção intelectual, notadamente em suas especialidades: Linguística, com ênfase em Lexicologia, Publicidade e Propaganda e História da Língua Portuguesa.

Também atuou na Universidade Frassineti do Recife (Fafire), integrou o Conselho Estadual de Educação, foi colunista do Jornal do Commercio por cerca de 30 anos e membro de comissão da Companhia Editora de Pernambuco (CEPE).

Homenagens e despedida

Um dos seus filhos, Roberto de Carvalho, relembrou a dedicação de Nelly ao desenvolvimento humano. "Ela sempre tratou e pautou sua vida pela questão humana, pelo desenvolvimento humano. Ela incentivava muito que tivéssemos vínculo com o esporte, não para sermos atletas, mas pela convivência e pela questão social", disse.

Outro filho, Ricardo de Carvalho, lembrou a trajetória inspiradora da mãe, que retomou os estudos após cuidar dos filhos e se tornou uma grande referência em língua portuguesa.

"Recebemos várias mensagens, muitas citando que mamãe foi uma mulher à frente do seu tempo. Após cumprir seu papel tradicional de cuidar da casa e dos filhos, ela voltou a estudar e construiu uma carreira exemplar", afirmou.

Teresa de Carvalho, também filha da pesquisadora e escritora, expressou seu orgulho e emoção ao falar sobre a multifacetada carreira de Nelly. "Fica muito pouco para dizer, diante do que meus irmãos falaram, mas é essa referência dela como uma mulher à frente do seu tempo. Ela começou a carreira aos 46 anos, conseguindo conciliar com tudo", finalizou.

Já Sílvia de Carvalho ressaltou o pioneirismo e a presença forte da mãe na família. "Ela foi um exemplo de fortaleza, uma mulher forte. Desde cedo nos ensinou a sermos independentes, que tínhamos que buscar o nosso caminho. O que eu sei hoje devo muito a ela", destacou.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, destacou a atuação de Nelly na academia. “Nelly Carvalho escreveu uma trajetória ímpar. Foi esposa, mãe, professora, escritora, inspiradora de muitos profissionais. Sua atuação na academia é um exemplo de sabedoria, seriedade e simplicidade daqueles que fazem do caminhar o caminho”, declarou.

Reconhecimento

Tanto os amigos e colegas da Academia Pernambucana de Letras (APL), quanto do meio universitário, destacam a personalidade proativa de Nelly em busca do saber. “Ela foi uma pessoa de um engajamento acadêmico muito grande, acadêmico no sentido de universitário e, em outra competência, a humana, uma pessoa de uma conversa muito tranquila, muito viva, muito intelectual. Ela tinha muito saber e nunca estava cheia de si. Ela era muito propositiva e cheia de projetos e, por isso, que a perda para nós é muito grande”, disse o presidente da APL, Lourival Holanda.

“Gosto de falar de Nelly no presente. Ela é uma referência para quem quer que trabalhe com comunicação. Um dos livros preciosos dela é ‘A Linguagem da Sedução’, falando sobre a publicidade, uma coisa profundamente útil e muito atual”, completou Lourival.

Alfredo Macedo Gomes, reitor da UFPE, destacou o pioneirismo de Nelly, por ser a primeira mulher a conquistar o título de professor emérito. “É mais que uma homenagem, ele é uma forma que a universidade tem de destacar os valores e a trajetória que mais a representam em nossos docentes. Nelly Carvalho foi um perfeito exemplo para essa metáfora que o título carrega”, destacou.

“Dedicada ao ensino de um modo que transformou a vida de tantos estudantes, ao mesmo tempo que ajudou a construir o exemplo daquilo que é a própria natureza de uma universidade: um espaço de acolhimento e formação afetuosa. É, portanto, um luto do tamanho de sua grandeza, que ultrapassa a Universidade e é sentido em todo nosso Estado”, enalteceu o reitor.

Aplausos

A professora e escritora Margarida Cantarelli homenageou a amiga e colega da Academia Pernambucana de Letras. Margarida, que ocupa a cadeira 9 da APL, e já presidiu o Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, destacou a importância e o legado de Nelly.

"Nelly representa muito. Ela representa não só uma capacidade intelectual de produção, de originalidade, de respeito que as pessoas nutriam por ela, pela maneira de qualidade como ela fazia toda a sua obra, mas, ao mesmo tempo, uma prova de que é possível a uma mulher alcançar o lugar que desejar. Além de tudo, era uma grande amiga e eu estou profundamente abalada por sabê-la fora do nosso convívio", declarou Cantarelli.

Por meio de nota de pesar, a Associação dos Docentes da UFPE (Adufepe) relembrou a trajetória de Nelly Carvalho e prestou “sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de tamanha dor e saudade”.

Ex-colegas e ex-alunos

Ex-colegas e ex-alunos de Nelly Carvalho destacaram a influência dela em suas vidas. A doutora e professora de Letras e Inglês, Simone Reis, que também era amiga de Nelly há vários anos, se emocionou ao lembrar da companheira de palestras, seminários e cafés. “Acho que pela primeira vez eu estou sem palavras, e palavras eram o forte de Nelly. Acho que o exemplo que ela deixa é a garra, a determinação. Você é dona do seu nariz, você faz o que quiser, ninguém diz a você o que fazer ou não fazer", declarou.

Odailta Alves mencionou como Nelly abriu portas importantes em sua vida, especialmente no tema de sua pesquisa de doutorado, destacando a simplicidade e sabedoria da professora. "Nelly foi fundamental para muitas coisas na minha vida. Ela me apresentou uma temática que é a temática que até hoje eu trabalho no doutorado, que é a influência africana na língua portuguesa. Era uma pessoa que ficam as narrativas, as risadas, os passeios, os cafés", lembrou.

A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, aluna de Nelly Carvalho nos cursos de mestrado na UFPE e doutorado na Universidade Católica de Pernambuco, lembrou da personalidade inspiradora da professora. "Nelly era inspiradora. Exemplo de sabedoria e simplicidade. Atributos desafiadores de desenvolver e manter. Nelly ensinava como fazer isso sendo quem ela era", descreveu.

Felipe Casado, doutor em Ciências da Linguagem, creditou a ela sua formação acadêmica, desde especialização até doutorado, ressaltando sua gratidão e emoção. "Tudo o que eu sou, academicamente falando, minha formação, devo muito a Nelly. Desde a minha primeira especialização, sob orientação dela, até o mestrado”, concluiu Felipe.

O professor da UFPE, Antônio Carlos Xavier, destacou a dedicação e espontaneidade de Nelly, que foi sua professora na graduação e na pós-graduação. "Ela o tempo inteiro fez muito sucesso, lançou mais de 30 livros e cada livro era uma pérola que ela entregava à cultura e à ciência brasileira", citou, acrescentando que Nelly também trazia na bagagem uma diversidade de histórias, que contextualizava nas suas aulas.

Rebeca Lins, que conheceu Nelly em 2003 e foi orientada por ela durante toda a sua formação, destacou o papel determinante da professora em sua vida. "Ela esteve literalmente me conduzindo e o legado dela é extremamente significativo. Não apenas para aqueles que foram alunos dela de maneira direta, mas aqueles que são os nossos alunos porque hoje nós atuamos com base naquilo que Nelly nos ensinou", argumentou.



O velório de Nelly Carvalho ocorreu no último sábado (8), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

