CINEMA ''New York Times'' cogita indicação de ''Ainda Estou Aqui'' ao prêmio principal do Oscar Para jornal americano, crescimento do interesse da Academia em produções estrangeiras pode gerar indicação do filme brasileiro ao troféu principal

O "New York Times" lançou nesta quinta-feira sua lista de favoritos a uma indicação ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2025, e incluiu entre as apostas o brasileiro " Ainda Estou Aqui". Para montar a lista, o "Times" se fiou na temporada de premiações e indicações, que se acelerou esse mês.



"O que pode ser deduzido sobre os candidatos a melhor filme deste ano agora que já temos indicações do Globo de Ouro e do Independent Spirit Awards, vitórias no Gotham Awards e várias escolhas de grupos de críticos destacando seus favoritos?", questiona o jornal.

No artigo, o "New York Times" apresenta o que chamou de "nível A-B-C-D-E", uma lista que contempla as cinco apostas mais fortes para a categoria de Melhor Filme, todas coincidindo com as primeiras letras do alfabeto. São eles: "Anora", de Sean Parker; ‘O brutalista’, de Brady Corbet; "Conclave", de Edward Berger; "Duna: Parte 2", de Denis Villeneuve; e "Emilia Perez", de Jacques Audiard.

Além desses cinco favoritos, o jornal ainda sugere o musical "Wicked" e a dramédia "A verdadeira dor", de Jesse Eisenberg, como fortes concorrentes. "Sing sing" vinha como um dos favoritos da temporada, mas perdeu força ao ser esnobado no Globo de Ouro.



A cinebiografia de Bob Dylan, "Um completo desconhecido", recebeu críticas respeitáveis, deve garantir a Timothée Chalamet uma indicação a Melhor Ator, e pode atrair os jurados surgir na categoria principal. "A substância", com cinco indicações ao Globo de Ouro, pode surgir como uma aposta mais ousada.

"Ainda Estou Aqui" surge como aposta de mais um filme estrangeiro na categoria principal, ao lado do favoritíssimo "Emilia Peres". Mas o "Times" sugere que essa vaga também pode ser ocupada pelo iraniano "A semente do fruto sagrado" ou pelo indiano 'Tudo que imaginamos como luz'. As vagas finais ainda podem ser ocupadas por duas animações populares do ano, "Divertida Mente 2" e "Robô Selvagem".

Mesmo assim, em uma temporada que não parece ter um favorito absoluto, ainda há tempo para os candidatos subirem ou caírem antes do anúncio das indicações ao Oscar, em 17 de janeiro.

Saiba mais sobre os 5 favoritos

''Anora''

Esta comédia sobre o casamento impulsivo de uma trabalhadora sexual com um rico herdeiro russo começou muito bem: depois de ganhar a prestigiada "Palma de Ouro" no Festival de Cinema de Cannes em maio, Anora estreou em outubro com a melhor média por sala do ano. Nas últimas semanas, o filme ganhou o prêmio de melhor filme da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles e recebeu ótimas indicações no Globo de Ouro e no Indie Spirits.

''O brutalista''

Se os eleitores mais exigentes não se conectarem com ''Anora'', eles têm uma alternativa igualmente densa em ''O brutalista''. Este drama sobre um arquiteto húngaro da metade do século XX (Adrien Brody) que emigra para os Estados Unidos aborda uma série de ideias muito importantes, incluindo o antissemitismo nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, os compromissos necessários para um artista criar obras em grande escala e a natureza voraz do capitalismo americano.

Dirigido por Brady Corbet, “O brutalista” recebeu o prêmio principal do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York e o segundo lugar de seus colegas em Los Angeles, além de garantir sete indicações ao Globo de Ouro.

Este drama de 3 horas e meia (com intervalo!) não será uma venda fácil nas bilheterias quando começar a chegar aos cinemas esta semana, mas os eleitores do Oscar ficarão impressionados com a ambição de Corbet e a escala impressionante do filme.

''Conclave''

Este intrigante suspense sobre a trama para eleger um novo papa apresenta quase tanto jogo de bastidores, rivalidades amargas e reviravoltas inesperadas quanto uma temporada do Oscar de verdade. Sendo assim, é apropriado que ele seja um dos concorrentes mais seguros a melhor filme.

Todo mundo parece gostar de “Conclave”, que foi filmado pelo diretor Edward Berger, cujo recente remake de “Nada de novo no front” ganhou quatro Oscars. Mas será que gostam o suficiente para que “Conclave” vá longe e realmente conquiste o prêmio de melhor filme? Serão necessárias mais algumas rodadas de votos secretos antes de sabermos a resposta.

''Duna: Parte 2''

O primeiro “Duna” ganhou seis Oscars, e como a sequência recebeu críticas ainda melhores e teve maior sucesso nas bilheterias, parece praticamente certo que seja indicado a melhor filme. No entanto, pode haver limites para o quanto a especiaria pode fluir: o cineasta Denis Villeneuve foi ignorado na categoria de melhor diretor pelo primeiro filme, e sua recente exclusão do Globo de Ouro na semana passada sugere que a história pode se repetir.

Uma campanha melhor para melhor filme poderia ter sido montada se o filme e o tour de imprensa não tivessem dado sinais de que um terceiro capítulo já está em andamento; se “Parte 2” parecesse encerrar a série, os eleitores poderiam estar mais inclinados a premiá-lo agora em vez de esperar para ver como tudo termina.

''Emilia Pérez''

O musical não convencional da Netflix, dirigido por Jacques Audiard, tem chance de vencer o prêmio de melhor filme? Após conquistar os principais prêmios no European Film Awards, incluindo melhor filme, direção, atriz e roteiro, "Emilia Pérez" recebeu 10 indicações ao Globo de Ouro, a segunda maior quantidade já alcançada por um filme na premiação.

Usuários de redes sociais podem ter demonstrado desconforto com a retratação pouco delicada de transgeneridade no filme — além de críticas ao espanhol de Selena Gomez, uma das estrelas —, mas essas controvérsias raramente afetam as decisões dentro do conclave da Academia. Não há nenhum concorrente a melhor filme tão ousado quanto "Emilia Pérez", e isso, por si só, pode impulsionar a produção rumo à vitória.

