A- A+

CINEMA Quem é o ator com quem Nicole Kidman contracena e diz "não querer mais ter orgasmos"? Atriz de 57 anos pediu para que as gravações do filme "Babygirl" fossem pausadas, por estar sempre muito excitada durante as filmagens

Após repercussão sobre a fala da atriz Nicole Kidman, 57, que afirmou ter pedido para pausar as gravações do longa "Babygirl" por não querer mais ter orgasmos, o ator Harris Dickinson, que faz seu par no filme, também se pronunciou sobre o assunto.



Em entrevista à Revista Variety, o astro britânico contou que os seus personagens no filme receberam orientação de uma espécie de "coordenadora de intimidade", contudo, ele e Nicole resolveram contracenar definindo os seus próprios parâmetros.







"(...) Definimos para que ambos ficássemos confortáveis (em cena)", ressaltou o ator, que complementou, afirmando que se beliscava sempre que lembrava estar contracenando com Nicole Kidman.

"Ela é uma figura monolítica do cinema", afirmou Dickinson, falando ainda que é a atriz quem dá o tom no set, tornando tudo fácil e até engraçado.

"Ela é tão ousada, tão corajosa, e faz as coisas (...) Ela tem esse enso inato de brincadeira. Quando você tem isso no set, tudo é mais fácil", ressaltou.

Além de ator, Harris Dickinson, 28, é também escritor e cineasta. "Babygirl", o seu mais recente trabalho, vai se somar a outros longas de carreira, a exemplo de "See How They Run" (2022), "The King's Man" (2021) e "Maleficent: Mistress of Evil" (2019).

Veja também

RECIFE ANTIGO R.U.A dos Amores será inaugurada neste sábado (26), após revitalização; confira