CELEBRIDADES Cientologia e poucas aparições em público: entenda a relação de Nicole Kidman com os quatro filhos Atriz adotou Connor e Isabella no primeiro casamento, com Tom Cruise, e também é mãe de Sunday Rose e Faith Margare, do segundo relacionamento, com Keith Urban

Por ter escolhido manter uma vida em família com maior privacidade, pouco se sabe sobre a relação da atriz Nicole Kidman com seus quatro filhos.



No primeiro casamento, com o astro de “Missão Impossível”, Tom Cruise, ela adotou Connor e Isabella. No segundo e atual relacionamento, com o cantor Keith Urban, a atriz teve Sunday Rose (por meio de uma gravidez natural) e Faith Margaret (através de barriga de aluguel).

Faz quase 20 anos que a artista australiana se casou com o músico, após viver um casamento midiático e intenso com o ator de Hollywood. Mas Kidman, protagonista de grandes sucessos de bilheteria e capas de revistas, até 2021 não tinha registros públicos com as filhas do seu atual casamento.

Nicole Kidman and her daughter Sunday at Balenciaga Couture via stephanefeugerephotography on Instagram pic.twitter.com/mYLhFA5T23 — Nicole Kidman News (@KidmanUpdates) June 26, 2024

Ela, entretanto, vem aparecendo mais com as filhas. A última destas aparições aconteceu na última quarta-feira (26), durante o desfile da grife espanhola Balenciaga na semana de moda de alta-costura, em Paris. Kidman e Sunday posaram com look totalmente preto, com vestidos longos e óculos escuros.

A primeira vez que a atriz apareceu com a família aconteceu exatamente em uma premiação do Globo de Ouro, três anos atrás, quando a cerimônia teve impacto da pandemia de covid-19. Nesta ocasião, Kidman participou do evento junto a Urban e as duas pequenas de casa por meio de videoconferência.

Se durante seu primeiro casamento com Cruise a atriz fez de tudo para manter a privacidade de seus filhos, Bella e Connor, seus esforços se redobraram na relação com Urban. Poucos detalhes sobre as gestações e nascimentos das pequenas foram divulgados. A mais velha, Sunday, nasceu em Nashville em julho de 2008 e é a primeira filha biológica da atriz. A segunda, Faith, chegou em janeiro de 2011, fruto de uma barriga de aluguel.

Para Kidman foi muito difícil poder ter suas duas segundas filhas. Ela mesma explicou pouco depois do nascimento de Sunday Rose que acreditava que um banho em uma cachoeira foi o que a fez engravidar.

Já com os primeiros filhos, a relação é um tanto mais complicada. Connor e Bella acabaram por seguir os passos do pai na Cientologia. Por conta disso, se afastaram da mãe.

Adotada por ela e por Cruise em 1992, a artista plástica Isabella Jane, mais conhecida como Bella, teria até um papel importante dentro da igreja, de acordo com a revista People. Com 30 anos de idade, ela é casada com Max Parker desde 2015.

