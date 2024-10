No ar em "Volta por Cima", Isadora Cruz vibra ao viver a carioquíssima Roxelle

A- A+

Interpretar as mais diferentes vidas é maiores atrativos na trajetória de qualquer ator. A paraibana Isadora Cruz, natural de João Pessoa, tem celebrado a oportunidade de viver histórias que extrapolam até seu sotaque. Atualmente no elenco de “Volta por Cima”, ela interpreta a espevitada Roxelle, uma jovem moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Sempre dão chances para atores sudestinos viverem nordestinos e dificilmente acontece o contrário. Por isso também é uma alegria enorme ver que uma paraibana como eu ganhou a oportunidade de viver uma carioca. Estou indo contra o fluxo. É muito importante para mim voltar à televisão contando histórias nordestinas, como em ‘Mar do Sertão’, mas é muito bom também agora viver uma carioca, o que é desafiador para mim”, explica.

Na recém-estreada novela das sete, Roxelle é funcionária na mesma lanchonete em que Neuza, papel de Valdinéia Soriano, trabalha. Seu jeito impaciente e explosivo com frequência cria mal-entendidos com os clientes, sempre contornados por Neuza.



Por ter um caso oculto com Chico, de Amaury Lorenzo, o noivo de Madá, vivida por Jéssica Ellen, se comporta como uma solteira convicta para quem a conhece.



Vive pressionando Chico para terminar a relação com Madá e assumir de vez o romance com ela. Chico lhe faz todas as vontades na intenção de compensar a única delas que não consegue cumprir, que é ser só de Roxelle.

“Roxelle foi mimada e adorada pelos pais, tudo o que ela faz eles acham lindo. Por isso, ela tem uma autoconfiança tão grande. Vem de um lar de muito afeto, carinho e apoio. Ela vê na relação dos pais o que queria para ela. O pai é apaixonado pela mãe e faz tudo o que ela quer. Então, a Roxelle colocou na cabeça que o Chico será esse amor dela. A palavra-chave da Roxelle é diversão”, defende.

Morando no Rio de Janeiro há quase três anos, Isadora mudou sua rota de lazer desde que passou a integrar o elenco do folhetim escrito por Claudia Souto. Acostumada a sair pela Zona Sul, ela tem explorado a programação da Zona Norte carioca nos últimos tempos.



“Em Madureira, tenho ido para o Baile Charme e roda de samba. São sambas muito legais e tenho me divertido muito. Amei o Baile Charme também. Tenho visto muitas Roxelles por lá. Estou amando toda essa cultura carioca para criar a Roxelle”, ressalta.



Hoje com 26 anos, Isadora estreou na tevê aos 18, em “Haja Coração” em 2016, quando viveu a romântica Cris. Ela, porém, só voltou ao vídeo em 2022, quando foi selecionada para viver a protagonista Candoca de “Mar do Sertão”.



Antes de se juntar ao elenco de “Volta por Cima”, Isadora finalizou as gravações de “Guerreiros do Sol”, nova novela original Globoplay, que tem estreia prevista para abril do ano que vem. “É um projeto muito legal e importante também. Feliz de viver mais uma protagonista nordestina no vídeo”, celebra.

“Volta por Cima” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Estilo único

Isadora Cruz não se surpreendeu com o guarda-roupa de Roxelle. A personagem criada por Claudia Souto é dona de um figurino justo e curto. Mas a atriz encontrou diversas peças que também desfilam em seu dia a dia.



“Não tem mais essa de roupas que definam as mulheres. A Roxelle usa muita minissaia, colete, collant e cropped. Eu uso tudo isso também. Que mulher não usa um cropped hoje dia? E nada disso define o que ela pensa ou o que ela é. A Roxelle é feminina e sensual. Isso não faz dela menor do que ninguém”, aponta.

Instantâneas

# Isadora Cruz levou 12 horas na cadeira do cabelereiro para chegar ao visual loiro do novo papel.

# A atriz viverá a protagonista Rosa Pellegrino em “Guerreiros do Sol”. A produção contou com gravações no Nordeste.

# Na adolescência, Isadora morou em Miami, nos Estados Unidos.

# Além de balé, Isadora também fez aulas de dança contemporânea e jazz.

Veja também

ALERTA Cantores, estrelas de Hollywood e mais de 11 mil artistas alertam sobre Inteligência Artificial