BIG BROTHER BRASIL No Mesacast BBB, Pitel faz promessa:"Não vou deixar passar as perguntas que todo mundo quer saber" Ex-BBB estará no comando do bate-papo do Mulstishow e Globoplay às quartas e quintas

Nesta quarta-feira, quando o Brasil já souber o nome da primeira dupla eliminada do BBB 25, Giovanna Pitel vai receber o ex-moradores da casa no Mesacast do BBB, ao vivo no Multishow e Globoplay, a partir das 20h. A ex-BBB 24 é a titular do programa às quartas e quintas (ele é ao vivo de segunda a sábado, com apresentação revezada entre ela, Ed Gama e Victor Dicastro) e precisou adaptar a rotina ao confinamento dos brothers para estar afiada no programa.

— É um desafio e tanto, mas já me organizei. Vai ser uma rotina bem dinâmica, porque vou ter que estar superligada para poder trazer tudo de mais interessante: maratonar as provas, os conflitos, as estratégias — diz a jovem, de 25 anos, que promete ficar ligada também no que o pessoal das redes quer saber. — A ideia é manter o papo real, leve e descontraído. É saber o que realmente aconteceu na casa, entender os sentimentos da galera, e claro, não vou deixar passar as perguntas que todo mundo quer saber! Sempre com respeito e boa energia.





A ex-assistente social conta ter se emocionado com a chegada dos brothers e sister na casa ("depois da minha entrada, isso teve outro significado") e anda curiosa para saber como a dinâmica de duplas vai acontecer. Será que vai ter treta dentro das duplas?

— Fico pensando como as diferenças vão impactar o jogo deles e isso promete gerar muita dinâmica dentro da casa, seja em forma de parceria ou até de conflito — conjectura a apresentadora.



O "Mesacast" é o segundo programa que Pitel apresenta no Multishow. O primeiro, "Na cama com Pitanda" foi dividido com Fernanda, sua melhor amiga no BBB 24, e foi um programa de entrevistas numa cama, que simulava o lugar favorito das duas na casa do Big Brother.

— Minha vida mudou muito (depois da saída da casa), mas eu diria que eu ainda tô me acostumando. Tem muita coisa que ainda é meio surreal.

