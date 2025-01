A- A+

MÚSICA ''Noite Ruim'': shows de Maya e Minino Johnny agitam Recife, nesta quinta-feira (30) Os artistas recifenses compartilham suas sonoridades em apresentações intimistas na Bolacha Discos e Coisas, no bairro das Graças, às 20h

Para marcar o retorno da Noite Ruim nos formatos de selo e produtora independente, Maya e Minino Johnny, dois dos seus primeiros artistas, se apresentam na loja Bolacha Discos e Coisas, no bairro das Graças, às 20h, nesta quinta-feira (30). Com shows separados, ambos trazem para o público recifense suas sonoridades particulares.

Representando a cena independente do rock alternativo, Johnny de Sousa, conhecido como Minino Johnny, carrega referências dos gêneros noise, post-punk e garage punk, enquanto Maya traz elementos vinculados ao trip hop e pop eletrônico. Para quem vai curtir os sons etéreos dos dois recifenses, o ingresso online pode ser garantido a partir de R$ 5.

A atmosfera barulhenta e distorcida dos pockets shows ainda conta com a presença do DJ Léo, que atende pelo codinome de wav.leo, durante o início e fim da Noite Ruim com a sua música techno.

SERVIÇO

Noite Ruim com shows de Maya e Minino Johnny

Quando: 30 de janeiro, 20h

Onde: Bolacha Discos e Coisas - Rua João Ramos, 50, bairro das Graças

Ingressos a partir de R$ 5 no site

Informações: @noiteruim_records

