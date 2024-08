Noivo de Adele teme pela saúde mental da cantora após pausa na música

O estado da saúde mental de Adele tem preocupado diversas pessoas no entorno da artista, especialmente depois que ela anunciou uma “grande pausa” na carreira musical.

De acordo com a revista Life & Style, uma fonte familiarizada com a situação, que prefere não ser identificada, afirma que uma corrente de amigos, liderada pelo noivo dela, o agente esportivo americano Rich Paul, foi formada para dar todo o apoio possível para a britânica.

A situação começou a ficar complicada depois que a cantora adiou um show que realizaria em Las Vegas, nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano.

“Adele não é a mesma desde que teve que adiar seu show” e todos a atacaram por isso, diz a fonte. “A confiança dela sofreu um grande abalo, e ela também ficou bastante ressentida com isso.”

À época, ela afirmou que havia ficado doente e não teve a “a chance de voltar à plena saúde antes que os shows recomeçassem”. Mesmo assim, houve quem a criticasse.

“Ela honestamente não conseguiu acreditar como as pessoas foram hostis, quando tudo o que ela estava fazendo era garantir que os fãs pudesse ter os shows que ela achava que eles merecem”, disse a fonte à Life & Style.

Meses depois, em julho, a cantora anunciou que daria uma “grande pausa” na carreira musical.

“Meu tanque está bastante vazio por estar no palco todo fim de semana em Las Vegas. Não tenho nenhum plano para novas músicas, de jeito nenhum”, ela disse à emissora alemã ZDF.

A fala, de acordo com a revista, acendeu um alerta vermelho em pessoas do entorno da cantora.

Assim, tanto Rich quanto seus amigos e sua família têm se esforçado para animar a cantora, falando sobre como ela é “incrível e valiosa”.

O noivo da cantora, com quem ela já marcou a data do casamento, tem até preparado jantares especiais para ela em busca de uma melhora nas condições mentais dela.