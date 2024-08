Novela "A Infância de Romeu e Julieta", no SBT, acaba hoje com saldo positivo

A- A+

Hoje, “A Infância de Romeu e Julieta” se despede da grade do SBT. E, depois de 15 meses no ar, a novelinha infantojuvenil pode ser encarada como bem-sucedida.



Embora a audiência não tenha decolado, girando em torno de 4,5 pontos de média geral. Porém, o folhetim marcou uma parceria entre a emissora de Silvio Santos e o streaming Prime Video, com os capítulos disponibilizados primeiro na plataforma.



Ou seja, é preciso considerar que uma parte do público pode ter preferido assistir pela internet.



Mas, para além disso, a obra “A Infância de Romeu e Julieta”, assinada por Iris Abravanel, conseguiu reunir características que, para o bem da teledramaturgia do canal, deveriam ser consideradas também em projetos futuros.



Boa dinâmica

No total, serão 335 capítulos exibidos de “A Infância de Romeu e Julieta” - um número bem superior ao que normalmente se vê em novelas de outras emissoras.



Essa, aliás, é uma característica do SBT: muitas de suas novelas são feitas para ficarem por um longo tempo no ar. A estratégia, sem dúvidas, barateia os custos e facilita o ritmo de produção.



Porém, para se manter com histórias interessantes e o mínimo possível de barrigas - aqueles momentos em que nada ou quase nada acontece na trama -, é preciso investir em bons núcleos e cenários diferentes.



“A Infância de Romeu e Julieta” acertou nesse aspecto e conseguiu manter uma movimentação constante em seu enredo. De maneira geral, dá para dizer que a maior parte dos personagens teve seu momento de protagonismo ao longo desses 15 meses.



Estrelas

Outro ponto que chama atenção em “A Infância de Romeu e Julieta” é a aposta em rostos já conhecidos de boa parte do público. Isso é importante para atrair principalmente os telespectadores mais velhos.



Ali, o SBT reuniu Juliana Schalch, Bianca Rinaldi, Lu Grimaldi, Luiz Guilherme, Karin Hils, André Mattos, João Baldasserini, Lucas Salles, Felipe Roque e Christiana Ubach no elenco, principal, além de participações pontuais de nomes como Glauce Graieb, Lana Rhodes, Adriana Alves e Nill Marcondes.



De maneira geral, as atuações foram boas e a presença forte de profissionais experientes no casting adulto certamente influenciou também o grupo mais jovem, que fez bonito e deve, como aconteceu com crianças e adolescentes que estiveram em outras produções do canal, se destacar em novas produções dentro e fora do SBT.



Diversidade

A principal vitória de “A Infância de Romeu e Julieta”, no entanto, talvez tenha sido a promoção da diversidade em sua história. Pelo menos no que diz respeito à questão racial.



Nunca em outra novela do SBT houve tantos personagens pretos ocupando posições sociais de destaque. Para encabeçar o núcleo dos Monteiro, o canal sabiamente escalou Guilherme Sant’anna, que deu vida ao poderoso Leandro.



Guilherme é professor, ator, locutor, radialista, produtor e diretor, acumulando 52 anos de carreira. A escolha dele prova que houve, sim, uma atenção especial na formação do elenco da novela.



Além disso, uma personagem surda roubou a cena em diversos momentos, defendida pela atriz Beatriz Oliveira.



Ela teve um espaço excelente ali, contracenando principalmente com Lucas Salles, André Mattos e Bianca Rinaldi.



Esse tipo de representatividade é importantíssimo em qualquer tipo de produção, mas principalmente naquelas que focam em prender a atenção dos espectadores mais novos.



Afinal, qualquer ser humano que ainda esteja em processo de descoberta sobre seu próprio lugar e papel no mundo precisa encontrar referências.



O SBT acertou demais nesse aspecto em “A Infância de Romeu e Julieta” e precisa seguir nessa linha de ação em outros projetos.



