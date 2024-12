Novo vídeo mostra o que Iza falou para Beyoncé em encontro em tapete vermelho de filme nos EUA; veja

A- A+

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um novo ângulo do celebrado encontro entre as cantoras Iza e Beyoncé na pré-estreia do filme "Mufasa: o Rei Leão", que teve sessão de gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (9).



Na ocasião, enquanto era escoltada por seguranças no tapete vermelho, a americana de 43 anos foi conduzida pela assessora pessoal ao local em que estava a artista brasileira, que se emocionou com a situação. As duas trocaram breves palavras.

Mas, afinal, o que Iza disse para Beyoncé?

Depois de receber um abraço da americana e ouvir "parabéns" ("congratulations", em inglês) pelo trabalho na dublagem das falas em português da personagem Nala — originalmente dublada, em inglês, por Beyoncé —, a brasileira afirmou: "Estou tão, tão grata de estar aqui com você" ("I'm so, so glad to be here with you", em inglês).

Comovida pelo encontro com a ídolo, Iza não escondeu o "estado de choque" no instante seguinte à situação. Diante das câmeras de dezenas de fotógrafos, a brasileira demonstrou incredulidade com o que tinha acabado de vivenciar. Nas redes sociais, a reação de Iza repercutiu positivamente e inspirou uma onda de memes.



"Ela tentando manter a pose, mas perdendo a pose logo depois", comentou um usuário do X, aos risos. "Iza nos representando muito bem", gracejou outro internauta, reconhecendo que teria a mesmíssima reação. "A Iza não conseguiu manter o costume ao cumprimentar Beyoncé", brincou mais uma pessoa.

O encontro com Beyoncé, artista estrangeira por quem mais cultiva admiração, justamente na sessão de gala de "Mufasa: o Rei Leão", teve um gosto especial para Iza. Isso porque a filha recém-nascida da cantora — fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima — se chama Nala.



Inspirado pela pequena leoa do clássico "O Rei Leão" (1994), o nome, de origem africana, tem como as seguintes palavras como significado: "dádiva", "amorosa" e "rainha".

Veja também

TESTE Gugu Liberato não é o pai de comerciante de 50 anos, confirmam exames de DNA; entenda