Novos filmes de Walter Salles e Fernando Coimbra serão exibidos no Festival de Toronto

O Festival Internacional de Cinema de Toronto anunciou na manhã desta segunda-feira (22) os filmes selecionados para sua 49ª edição. O cinema brasileiro estará representado na programação com dois filmes aguardados: "Ainda estou aqui", de Walter Salles, e "Os enforcados", de Fernando Coimbra.

Adaptação de livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda estou aqui" conta com as presenças de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Valentina Herszage no elenco. A trama se passa em 1971, durante um período de forte repressão da ditadura militar, quando Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando a sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.

Já "Os enforcados" é estrelado por Irandhir Santos e Leandra Leal, que volta a trabalhar com Coimbra após o sucesso de "O lobo atrás da porta". Desta vez, a atriz assume o papel de uma espécie de “Lady Macbeth de São Conrado”, e divide o protagonismo com Irandhir.

— Esse filme é meio que um filhote de “O lobo atrás da porta”. Quando estava filmando “O lobo”, eu estava mergulhado na Zona Norte do Rio. E, quando passava pela Barra da Tijuca, pensava em fazer algo por aqui, esse lugar que é muito diferente, com esse povo que tem dinheiro, que é o novo rico. E sempre tive a ideia de fazer uma adaptação de “Macbeth”, do Shakespeare, sobre essa mulher que convence o marido a cometer um crime e depois começa a pirar. Acabei juntando as duas coisas — contou Fernando ao GLOBO durante as filmagens, em dezembro de 2022.

Na seleção internacional, o Festival de Toronto contará com a exibição de filmes aguardados como "Eden", de Ron Howard, com Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby e Jude Law, "Unstoppable", com Jharrel Jerome e Jennifer Lopez, "We live in time", produção da A24 com Florence Pugh e Andrew Garfield.



Além de "Oh, Canadá", de Paul Schrader, "Without blood", escrito e dirigido por Angelina Jolie, "Meet the barbarians", de Julie Delpy, "The shrouds", de David Cronenberg, "Anora", de Sean Baker.

O Festival de Toronto acontece entre os dias 5 e 15 de setembro.

