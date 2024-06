A- A+

Streaming "O Jogo que Mudou a História": pernambucanos estão no elenco da nova série do Globoplay Lançada nesta quinta-feira (13), "O Jogo que Mudou a História" mergulha na origem das facções criminosas do Rio de Janeiro

“O Jogo que Mudou a História”, mais nova série original do Globoplay, estreou na plataforma nesta quinta-feira (13). Inspirada em histórias reais, a produção retrata a origem do crime organizado no Rio de Janeiro, mas tem dois pernambucanos entre os seus protagonistas.

Pedro Wagner e Jailson Silva, naturais de Garanhuns e Carpina, interpretam dois irmãos com personalidades opostas. Amarildo (Pedro) é um líder comunitário que luta para manter a paz em sua vizinhança. Já Belmiro (Jailson), um ex-policial preso há duas décadas, tem o passado “manchado de sangue”.

“Nós fazemos dois pernambucanos, com o nosso sotaque mesmo, dentro de uma narrativa, a priori, muito carioca. Colocá-los nesse lugar de protagonismo é quase como uma conversa com todos os nordestinos que migraram e construíram cidades como o Rio, São Paulo e Brasília”, aponta Pedro Wagner, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Amarildo e Belmiro, no entanto, não são os únicos personagens com destaque na série. Dirigida pelo também pernambucano Heitor Dhalia e criada por José Júnior, fundador do AfroReggae, a trama é repleta de heróis e anti-heróis, que terão seus conflitos externos e internos abordados ao longo de 10 episódios, sendo lançados dois por semana, sempre às quintas-feiras.

Trama da série

Ambientada entre as décadas de 1970 e 1980, “O Jogo que Mudou a História” mostra como uma partida de futebol provocou uma guerra entre facções criminosas que durou 25 anos. As fictícias favelas de Padre Nosso, Parada Geral e Morro da Promessa formam o cenário de um conflito violento que começa no presídio de Ilha Grande.

O presídio é comandado por dois grupos rivais: a falange “Jacaré” e a “Turma do Fundão”, futura “Falange Vermelha”, com integrante como Chico da Cavanha (Rômulo Braga), Rosevan (Bukassa Kabengele) e Hoffman (Babu Santana).

A hostilidade na relação entre os grupos repercute do lado de fora da prisão. A “Falange Vermelha” ganha como aliado o famoso Gilsinho (Jonathan Azevedo), que lidera o tráfico no Morro da Promessa com pensamento estratégico e carisma.

Outro arco dramático que movimenta a trama é o reencontro de Amarildo com Belmiro, que vai morar com o irmão após deixar o presídio. “Essa é uma trama com alguns protagonistas, mas acho que esses dois irmãos são os corações dela. É do friccionar entre eles que muito do delicado da história surge. Aliás, a obra tem muita delicadeza. Falarão muito, provavelmente, da violência, mas em vários momentos a série vai para esse lugar da delicadeza”, aponta Pedro.

“É uma tentativa de mostrar esses corpos e essas narrativas de uma forma humanizada, não de uma maneira que tem o herói e o vilão. Todo mundo é herói e vilão de si mesmo, independentemente da função naquele cenário. Do líder comunitário ao traficante, do pastor à dona de casa, todos têm contradições. Isso é muito bonito”, observa também.

Produção

Parceria do Globoplay com a AfroReggae Audiovisual, a série foi filmada em locações reais do Rio, como o presídio Bangu 1 e as favelas Vigário Geral, Parada de Lucas e Complexo da Pedreira. Dando ainda mais veracidade à obra, a produção contou com moradores das comunidades e egressos do sistema penal na frente e atrás das câmeras.

“A série propõe discussões sobre o crime organizado voltando ao passado, em um país como o Brasil, que tem uma memória muito curta. Ela faz isso com muita legitimidade, do lugar de quem está falando de dentro da narrativa, o que é muito revolucionário. São pessoas pretas, nordestinas e periféricas que, às vezes, estão interpretando em cena coisas parecidas com o que viveram em suas vidas. Nunca vi nada igual”, comenta.

“O Jogo Que Mudou a História” traz ainda rostos bem conhecidos pelo grande público. Também estão no elenco nomes como Vanessa Giácomo, Otavio Muller, Julio Andrade, Leonardo Bricio, Natália Lage, Marcelo Serrado, Marcello Melo, Lúcio Mauro Filho e André Mattos.



