''O Poço 2'': sequência espanhola estreia nesta sexta (4), na Netflix; confira

A- A+

''O Poço 2'' estreia nesta sexta-feira (4), na Netflix. O filme espanhol está dando sequência a um grande sucesso da plataforma de streaming ''O Poço'', lançado em 2019, que somou mais de 80 milhões de espectadores.

O novo longa-metragem segue o tom do anterior, trazendo elementos de terror numa distopia que critica a desigualdade social. Na trama, uma nova moradora do poço tenta lidar com a dinâmica do sistema de alimentação e com o misterioso novo líder do local.

Galder Gaztelu-Urrutia, diretor do primeiro filme, assumiu a sequência do projeto. ''O Poço 2'' é protagonizado por Milena Smit (''Mães Paralelas'') e Hovik Keuchkerian (da série ''La Casa de Papel'').

Veja também

MÚSICA Saiba tudo sobre os seis shows de Bruno Mars em São Paulo