CÊNICAS "O Sarau do Poeta", com Jackson Costa, na Caixa Cultural Recife, nesta sexta (10) e sábado (11) O ator e diretor baiano faz um passeio pela cultura popular nordestina/brasileira através da sua poesia e música

Do sertão à beira-mar, um passeio pelo cancioneiro popular brasileiro une poesia e música, no espetáculo “O Sarau do Poeta”, protagonizado pelo ator e diretor baiano Jackson Costa.

A montagem chega à capital pernambucana, com apresentações nesta sexta (10) e sábado (11), às 20h, na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.

Inspirado nas rodas festivas das manifestações populares do Recôncavo Baiano – que trazem nos seus cantos o lamento do sertão e os festejos da beira-mar – , o espetáculo passeia por sonoridades e ritmos não só da música, mas, também, do falar do povo da Bahia e do Nordeste.

Em cena, Jackson Costa traz reminiscências de obras profícuas, de Elomar a Dorival Caymmi, assim como recita e canta versos dos poetas Gregório de Mattos, Castro Alves, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto.

O ator também homenageia dois de seus dois maiores mestres na arte da poesia: os poetas Grapiúnas, José Delmo e Ramon Vane.

Jackson é acompanhado, em palco, por Joaquim Carvalho (violão e voz), Eddie Santana (violão) e Sidney Argolo (percussão).

Após Recife, “O Sarau do Poeta” seguirá em temporada pelas unidades da Caixa Cultural São Paulo (fevereiro), Brasília (março) e Salvador (abril).

SERVIÇO

“O Sarau do Poeta”, com Jackson Costa

Quando: Sexta (10) e sábado (11), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada para cliente Caixa e casos previstos em lei), à venda no Sympla

Informações: (81) 3425-1915

