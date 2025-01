Feira Criativa Romã leva programação especial para o Sítio Trindade, neste sábado (11)

A- A+

Com a proposta de levar entretenimento para a criançada nas férias escolares, mas sobretudo, fomentar o empreendedorismo na Região Metropolitana, a Feira Criativa Romã chega ao Sítio Trindade, em Casa Amarela, neste sábado (11), das 13h às 19h.

A Feira, em seus quase três anos de atuação, já ocupou parques e praças da cidade de Paulista, na RMR, fortalecendo o empreendedorismo feminino e a cadeia cultural da região trazendo para o circuito artistas e músicos independentes.

Para esta primeira edição no Recife, serão 30 expositores de segmentos diversos, além de uma feira de adoção de animais, e uma programação especial para a criançada sair das telas e curtir uma tarde ao ar livre, com diversão, música e aprendizado.

A programação, que tem início a partir das 13h, vai contar com vivências de Yoga, com o grupo Verdejar, atividades de bem-estar, como massoterapia e ventosaterapia; oficinas de pintura e slime, com a Slime de Quê; feira de adoção de animais com a ONG Prefiro Bicho; vivências com bolhas de sabão gigantes, com o grupo Avoa Bolhas, além de música ao vivo para a criançada, com o Duo Encanto.

Além da programação cultural, quem for ao Sìtio poderá conferir uma vasta oferta de serviços e produtos, como artigos para decoração, moda infantil, papelaria, vestuário e bem-estar, além de opções para todos os gostos na ala da gastronomia.

Auristela Siqueira começou a empreender em 2021, durante a pandemia pela Covid-19 e participa da Feira Criativa Romã desde a primeira edição, em 2022. “É sempre um prazer participar de cada edição. Aqui você encontra um ambiente familiar, tranquilo e acolhedor. Que essa nova experiência, desbravando novos ambientes, seja de muito sucesso”, destaca a empreendedora do ramo da gastronomia.

A programação da Feira Criativa Romã começa às 13h e segue até às sete da noite. O Sítio Trindade fica na Estrada do Arraial S/N, em Casa Amarela, zona norte do Recife. A entrada é gratuita. O evento tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo Federal.



SERVIÇO:

Feira Criativa Romã no Sítio Trindade

Quando: 11.01, das 13h às 19h,

Onde: Sítio Trindade - Estrada do Arraial, S/N, Casa Amarela - Recife

Entrada Gratuita

Mais informações: Instagram (@feiraroma)

