ARTE Obra conhecida como ''banana colada com fita adesiva'' vai a leilão em NY; confira Estimada em US$ 1,5 milhão, "Comedian" é assinada pelo italiano Maurizio Cattelan

Uma banana colada na parede com fita adesiva. Esta obra de arte assinada pelo italiano Maurizio Cattelan vai a leilão pela Sotheby's, em Nova York. O lance inicial está fixado em US$ 1,5 milhão — cerca de R$ 8,6 milhões.

Batizada de "Comedian", a obra apareceu pela primeira vez na feira Art Basel Miami, em 2019. Na época, cada um dos três exemplares da obra custava US$ 120 mil. O trabalho de Cattelan levantou debates sobre a precificação de obras no mercado da arte. O artista havia comprado a banana usada na instalação por US$ 30 centavos em um mercado de Miami.

Segundo a Sotheby's, o atual proprietário da obra a adquiriu da coleção de um dos compradores originais. A casa de leilões descreve "Comedian" como uma ''obra-prima'' que ''sozinha levou o mundo a reconsiderar como definimos arte e o valor que buscamos nela''.

Maurizzio Cattelan tem um histórico de trabalhos provocativos. Ele já instalou um banheiro de ouro maciço no Guggenheim e o chamou de "América", em 2016. Anos antes, em 1999, ele prendeu seu negociante de arte com fita adesiva a uma parede para a abertura de sua exposição "A perfect day".

Em entrevista à Art Newspaper, o artista italiano disse que "Comedian" é "um comentário sincero e uma reflexão sobre o que valorizamos". E completou: "em feiras de arte, velocidade e negócios reinam, então eu via assim: se eu tivesse que estar em uma feira, eu poderia vender uma banana como outros vendem suas pinturas. Eu poderia jogar dentro do sistema, mas com minhas regras.”

