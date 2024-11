Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã estreia espetáculo no Teatro Santa Isabel

A- A+

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã promove, nesta terça-feira (5), a partir das 20h, uma estreia mundial em seu quarto concerto oficial da temporada, no Teatro de Santa Isabel, região central do Recife, com o espetáculo “Suíte draconiana”, de Bruno Oliveira.



O espetáculo será dividido em quatro movimentos: “Fanfarra”, “Intermezzo”, “Canção de ninar” e “Rapsódia”.



A Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte.



A apresentação

Natural do Recife, o compositor, guitarrista e orquestrador Bruno Oliveira atualmente reside em Los Angeles, Estados Unidos, e tem um processo criativo baseado na combinação de sonoridades distintas - clássica, étnica, metal e eletrônica, por exemplo.



Inspirada no filme “Como treinar o seu dragão” (2010), que levou Bruno Oliveira a seguir na criação de trilhas sonoras, a suíte sinfônica, tem como principais referências musicais as composições originais do norte-americano Michael Kamen (1948-2003), autor de temas famosos escritos para Hollywood, como as de "Os três mosqueteiros", "Os 101 dálmatas", "Mr. Holland - Adorável professor", "Robin Hood - O príncipe dos ladrões" e "X-men".



“Eu já estava estudando composição, na época, mas quando eu fui para a Berklee, compus músicas tentando reescrever a trilha desse filme, porém com influência das dos anos 1990. Escrevi a ‘Suíte draconiana’ para uma orquestra de nível de conservatório, de forma que a peça apresentasse desafios, mas que também fosse relativamente simples de executar e que a galera realmente curtisse”, comenta o compositor.



Regência

A suíte será regida pelo maestro José Renato Accioly, que dará continuidade à apresentação com mais três peças: o "Concerto duplo para violinos em ré menor BWV 103", em três movimentos, de Johann Sebastian Bach, com as solistas Jammily Pâmmella de Andrade e Jéssica do Monte; o "Concertino para clarineta em mi bemol maior, op. 26", de Carl Maria von Weber, com a solista Alexsandra Tenório; e a "Suíte folclórica inglesa", em três movimentos, do compositor inglês Ralph Vaughan Williams.



Outros trabalhos

Entre outros trabalhos, Oliveira assina composições para o curta-metragem “Circular ruins”, premiado como Melhor Filme Experimental no Be Epic London International Film Festival de 2021, a série chinesa de 12 episódios “Super density” e o curta “Giraffe”, premiado várias vezes em festivais, incluindo em Melhor Trilha Sonora Original no Hollywood Blood Horror Festival de 2022. Suas composições também podem ser ouvidas em videogames, como o puzzle Chibi Maruko Chan Cheerful Spirit, da desenvolvedora Gamania.



SERVIÇO:

Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - 4° Concerto Oficial da Temporada 2024

Quando: 5 de novembro de 2024, às 20h

Entrada gratuita (com distribuição de ingressos uma hora antes do concerto)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, Recife - PE

Informações no site da Orquestra Criança Cidadã (pode ser consultada a programação completa de apresentações da Orquestra)

