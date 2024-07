A- A+

CINEMA "Os Fantasmas Ainda se Divertem": Eduardo Sterblitch dublará Beetlejuice em continuação O ator brasileiro já interpretou o personagem em versão do filme para o teatro

Eduardo Sterblitch será o dublador de Beetlejuice, personagem de Michael Keaton, em “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”. O filme estreia no Brasil no dia 5 de setembro.

O anúncio foi feito pela Warner Bros. Pictures nesta terça-feira (30). Sterblitch já interpretou o morto-vivo no teatro, quando estrelou “Beetlejuice - O Musical”, adaptação brasileira do espetáculo da Broadway.

O novo longa-metragem é a continuação do filme de Tim Burton, lançado em 1988. O famoso diretor retoma a história, junto com Michael Keaton, Catherine O'Hara e Winona Ryder, atores do elenco original.

Entre os novos membros do elenco, estão Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti e Willem Dafoe.



Na trama do segundo filme, a família Deetz volta a morar na icônica casa em Winter River após uma inesperada tragédia. Lydia enfrenta um grande problema quando sua filha adolescente rebelde descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, abrindo o portal da vida após a morte e dando a chance de Beetlejuice trazer seu caos ao mundo dos vivos.



