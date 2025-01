A- A+

CELEBRIDADES Pamela Anderson diz não ter tido ajuda de time de moda e beleza no Globo de Ouro: ''Só eu'' Atriz apareceu quase sem maquiagem na edição 2025 do prêmio

Enquanto estrelas de Hollywood costumam estar cercadas de profissionais de moda e beleza na época das premiações, Pamela Anderson flana sozinha. Foi o que ela contou à "Variety" na chegada ao Globo de Ouro 2025. Uma das concorrentes na categoria de melhor atriz de drama (juntamente com Fernanda Torres), ela disse ter escolhido o vestido e ter feito cabelo e a leve maquiagem sozinha.

"Sem stylist, sem equipe de beleza, só eu", disse a atriz, que disputa a estatueta pelo filme “The Last Showgirl”.

Desde 2023, a atriz circula por eventos sociais com pouca ou nenhuma maquiagem. No fim daquele ano, durante uma edição da Semana de Moda de Paris, ela falou sobre o assunto "Decidi não usar maquiagem e me senti como uma menina de cinco anos. Eu me senti tão livre, nem sabia se notariam. Apenas me olhei no espelho e disse: 'Você tem quase 60 anos e isso é bom o suficiente'".

Veja também

Globo de Ouro 2025 Veja a reação Selton Mello e concorrentes à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025