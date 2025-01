A- A+

Globo de Ouro 2025 Veja a reação Selton Mello e concorrentes à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 Atriz venceu pelo trabalho em ''Ainda Estou Aqui''

A vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático no Globo de Ouro 2025 foi um dos grandes momentos da cerimônia. Concorrendo ao lado de grandes nomes da indústria, como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet, a brasileira foi a vencedora pelo trabalho como Eunice Paiva em " Ainda estou aqui".

O prêmio de Fernandinha foi anunciado por Viola Davis. No momento do anúncio, a brasileira recebeu a notícia com surpresa, enquanto que um empolgadíssimo Selton Mello gritou ao seu lado.

O selton mello representando o Brasil nesse momento! É FERNANDA TORRES PORRAAAAAAAAA pic.twitter.com/GyqesMaDWS — sqzmeloon (@sqzmeloon) January 6, 2025

O print do exato momento do anúncio também revela que Angelina, Tilda Swinton e Kate Winslet ficaram surpresas e animadas com a vitória brasileira. Já Nicole e Pamela Anderson entregaram o tradicional sorriso de derrotadas, uma tradição em premiações.

