festival Panela do Jazz volta a ocupar ruas e espaços do Poço da Panela neste sábado (19) Festival chega à sua quinta edição, homenageando Capiba e o Quinteto Violado, que se apresentará

O Panela Jazz está de volta! Após o hiato de um ano, o festival realiza sua quinta edição neste sábado (19), ocupando o bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife, a partir das 14h, com diversas atividades artísticas gratuitas, palhaçaria, feirinha livre, artesanato, exposições, gastronomia e, claro, muita música.

Serão dez horas de programação que faz um tributo aos 120 anos de nascimento de Lourenço da Fonseca Barbosa, o mestre Capiba (1904-1997), e ao grupo Quinteto Violado, que fará um show no festival.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Panela do Jazz no Youtube.

Feirinha

O Panela do Jazz começa às 14h, com a abertura da feira Olegarinha de Artes da Mulher, voltada à economia criativa e ao empreendedorismo feminino, sob curadoria da designer e chef Cecília Montenegro.

A feira – que estará distribuída nas ruas de acesso à praça do Poço da Panela – presta homenagem à abolicionista e ícone da luta pela emancipação feminina Olegária Carneiro da Cunha, conhecida como Mãe do Povo, por organizar bazares e outras atividades, arrecadando fundos para custear cartas de alforrias de escravizados na região.

Palhaçaria

A partir das 16h30, começa o Encontro de Palhaçaria, na praça do Poço da Panela, com a participação de artistas/espetáculos circenses.

Quem abre os trabalhos é a Palhaça Vareta, apresentando o espetáculo “Desentupirada” – com contorcionismo, malabarismo, equilibrismo e música, traz situações cômicas e inusitadas vivenciadas pela palhaça acometida por uma dor de barriga pouco antes de iniciar um show.

Às 17h30, o Palhaço Gambiarra realiza a performance “Um curto-circuito de risos”, que passeia pela contação de histórias e pelos brinquedos populares a partir de vários números.

Panela do Jazz | Foto: Hermes Costa Neto/Divulgação

As apresentações circenses se encerram com o espetáculo “Meu Circo”, da companhia Meu Circo, às 18h30.

Ainda será exibido o espetáculo “A Menina que Tocava Jazz”, do Coletivo Resistência, às 20h.

Visuais

Das 16h às 20h, ficará aberta a exposição “Momento”, concebida e montada pela fotógrafa francesa radicada no Recife Dominique Berthé e pelo artista plástico Imaraí Freitas, na casa-ateliê dela, na Rua Álvares Macêdo, 70. As obras versam sobre trajetória, criações, expressões e linguagens da artista.

Na mesma rua, no número 54, onde funciona o Poço das Artes, acontecerá exibição do Projazzções, do fotógrafo Anderson Steves e do DJ Ernesto Jr. Combinando imagens e músicas, através de projeções fotográficas ao som de clássicos do jazz nacional e internacional. Será das 20h até 1h.

Shows

A programação musical, no Palco Panela do Jazz (em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde), tem início às 16h, com Combo CPM, formado por integrantes do Conservatório Pernambucano de Música.

Em seguida, se apresentam Neris Rodrigues e o Trombonando (17h), Laís de Assis Trio (18h30), Duo Repercuti, com o show “Duo Repercuti Convida Tambores de Xambá” (20h) e Gilú Amaral (21h30).

Quem encerrará a noite, às 23h, será o Quinteto Violado, celebrando 53 anos do grupo, apresentando o show “Quinteto Violado Instrumental”. Será a primeira apresentação após a morte do flautista Ciano Alves, integrante do Quinteto por 43 anos.

SERVIÇO

5º Panela do Jazz

Quando: sábado (19), a partir das 14h

Onde: Bairro do Poço da Panela - Recife-PE

Acesso gratuito

