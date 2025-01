Paris Hilton faz relato após ver sua casa ser destruída por incêndio: "Ninguém deveria vivenciar"

A- A+

A socialite, empresária e cantora Paris Hilton compartilhou palavras de dor em suas redes sociais após perder sua casa de praia em Malibu, avaliada em US$ 8,4 milhões (cerca de R$ 51 milhões). O imóvel, repleto de memórias familiares, foi consumido pelas chamas de um dos incêndios florestais mais devastadores já registrados na região dos Pacific Palisades, em Los Angeles.

“Coração partido além das palavras”, desabafou Paris no Instagram. “Sentar com minha família, assistir ao noticiário e ver nossa casa em Malibu queimar até o chão na TV ao vivo é algo que ninguém deveria ter que vivenciar. Esta casa foi onde construímos tantas memórias preciosas. É onde Phoenix deu seus primeiros passos e onde sonhamos construir uma vida cheia de momentos especiais com London.”

Apesar do impacto da perda, Hilton destacou sua gratidão pela segurança de sua família e animais de estimação. Ela também expressou empatia por outras vítimas do desastre.

“Meu coração e minhas orações estão com todas as famílias afetadas por esses incêndios. Para todos que perderam suas casas, memórias e amados animais de estimação. Meu coração dói por aqueles que ainda estão em perigo ou lamentando perdas maiores.”





Um cenário de destruição e solidariedade

Os incêndios florestais na Califórnia, alimentados por ventos extremos e vegetação seca, já destruíram mais de mil construções e forçaram a evacuação de 70 mil residências. A região de Pacific Palisades, conhecida por abrigar mansões de celebridades, foi uma das mais atingidas, com mais de 15 mil acres reduzidos a cinzas.

Hilton não está sozinha em sua tragédia. Celebridades como Billy Crystal, Mandy Moore e Mark Hamill também relataram perdas ou precisaram evacuar. O ator Billy Crystal lamentou a destruição de sua casa, onde morava desde 1979, enquanto Jamie Lee Curtis descreveu o desaparecimento de seu amado bairro como “devastador”.

Enquanto processa sua perda, Paris já mobilizou sua empresa, a 11:11 Media Impact Team, para ajudar comunidades afetadas. “Estamos comprometidos em oferecer ajuda o mais rápido possível e fazer a diferença para aqueles que mais precisam”, afirmou.

Hilton compartilhou imagens do momento em que evacuou com sua família e cães, pedindo a todos que sigam as ordens de evacuação. “Hug your loved ones a little tighter tonight (abrace seus entes queridos um pouco mais forte esta noite). Você nunca sabe quando tudo pode mudar.”

Ela também prestou uma homenagem aos bombeiros e equipes de resgate que enfrentam condições extremas para salvar vidas. “Vocês são verdadeiros heróis. Sou profundamente grata por sua coragem, dedicação e sacrifícios.”

