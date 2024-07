Participante de ''No limite'' espanhol sofre acidente impressionante; assista ao vídeo

A- A+

A versão "All star" do "No limite", da Espanha, formado apenas por ex-vencedores do reality show, viveu um momento de tensão com um acidente envolvendo o participante Bosco Blach Mtz-Bordiú, campeão da edição 2023.

Em uma prova exibida nesta quinta-feira (11), Bosco e outro competidor ficavam girando num tipo de carretel gigante fixado no mar. O participante, no entanto, acabou preso na rotatória e arremessado no mar.

MEU DEUS! Um participante do ‘No Limite’ espanhol sofreu um golpe brutal durante uma prova. pic.twitter.com/mTkiiigKpN — Central Reality (@centralreality) July 12, 2024

A cena chocou os apresentadores e demais participantes da competição, que estavam na arreia da praia. Segundo o El Mundo, Bosco foi socorrido e passa bem. Ele, inclusive, foi quem tratou de acalmar os colegas de reality, que ficaram muito tocados pela cena.

Nas redes sociais do ator, sua equipe "aproveitou" o incidente para mobilizar sua torcida.

"Ontem tivemos um susto bem grande, mas o Bosco mostrou que tem uma força incrível. É por isso que devemos unir forças e mostrar a ele todo o nosso apoio para salvá-lo esta semana. Ele merece isso", escreveu o ADM do participante.

